Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии. Игра проходила в парагвайской столице Асунсьон и завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Михаила Лихачева.

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

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