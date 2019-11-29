Спорт
РБКРоссия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии. Игра проходила в парагвайской столице Асуньсон и завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Михаила Лихачева.
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Происшествия
В Ираке в ходе массовых беспорядков погибли 40 человек
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Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
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В Дагестане задержали участников банды «Шараповские»
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Тополь» в Астраханской области
Телеканал "Звезда" выложил видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
Единоборства
Озвучен призовой фонд поединка Емельяненко-Кокляев
Федерация бокса России, санкционировавшая поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, выделит полтора миллиона рублей в качестве призового фонда, две трети которого получит победитель, а одну треть – проигравший.
Авто
В России введен ГОСТ для классических автомобилей
Гаджеты
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S
Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Экономика
Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
Происшествия
Найден новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Космос
Европейское космическое агентство назвало бюджет на новые программы
Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что бюджет на новые космические программы составит €14,4 млрд.
Транспорт
Мэрия Москвы впервые подробно прокомментировала проблемы в работе МЦД
Вице-мэр и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором подробно прокомментировал проблемы, которые возникли у пассажиров в первые дни работы Московских центральных диаметров (МЦД).
Авто
АвтоВАЗ начнет делать комплектации автомобилей по желанию клиента
Формированием уникальных комплектаций на заводе займется специальное подразделение, которое начнет свою работу в следующем году.
Политика
Трамп впервые прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Футбол
«Арсенал» дома проиграл «Айнтрахту» в матче Лиги Европы
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы английский "Арсенал" на поле домашнего стадиона "Эмирейтс" в Лондоне проиграл немецкому "Айнтрахту" со счетом 1:2. У победителей встречи дубль оформил Даити Камада (55-я, 64-я минуты), а у хозяев поля единожды отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (45+1).
Общество
Минтруд объяснил, почему нельзя сделать 31 декабря выходным
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Авто
В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто
Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
Футбол
Суд оправдал обвиняемого по делу о трагедии на стадионе «Хиллсборо»
Жюри присяжных Королевского суда английского города Престон (графство Линкольншир) в четверг вынесло оправдательный вердикт по делу бывшего шефа отделения полиции Южного Йоркшира Дэвида Дакенфилда, отвечавшего за безопасность в день трагедии на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году.
Политика
Россия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Среди более старших предпринимателей 59% считают, что сегодня бизнес вести легче, чем в 1990-х, но все-таки 39% заявили, что вести бизнес стало труднее.
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
Космос
Космический корабль «Союз МС-16» доставили на Байконур
Общество
Меркель упала на сцене в Берлине
Здоровье
Жители протестного города Прикамья объяснили власти, почему выходят на митинг
Жители Чайковского (Пермский край), недовольные объединением больниц, объяснили, почему вынуждены выходить на улицы.