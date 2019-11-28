Спорт
РБКРоссия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии. Игра проходила в парагвайской столице Асунсьон и завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Михаила Лихачева.
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Михаил Лихачев: «Черчесов был одним из немногих, кто верил в нашу победу над Бразилией»
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