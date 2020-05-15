Общество
RT на русскомРоссия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа. Кассационная жалоба была подана в Верховный суд Нидерландов, заявили в пресс-службе Минюста.
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РФ обжаловала в ВС Нидерландов решение суда о выплате экс-акционерам ЮКОСа $57 млрд
Интерфакс - Россия05:10
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Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
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"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
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Приостановившая карьеру Загитова вошла в состав сборной России
В состав женской одиночной команды вошли олимпийская чемпионка Алина Загитова, приостановившая карьеру в прошлом году, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.
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Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершен досрочно
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Госкорпорация "Ростех" планирует поставить авиакомпании Red Wings до 60 самолетов Sukhoi SuperJet 100 в течение нескольких лет.
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Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform вчера в 05:32
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Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
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РБК 13 мая в 13:25
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RT на русском 02:37
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РБК 09:09
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Выяснилось, что во всех образцах содержалась кишечная палочка, а в пельменях одной из торговых марок обнаружились еще и палочки сальмонеллы.
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Экспресс газета вчера в 09:07
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