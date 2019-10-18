с чего всё началось

Согласно прогнозам, в будущем ситуация станет хуже: к 2050 году потепление может затронуть примерно пятую часть инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты. По подсчетам ученых, ущерб может обойтись примерно в $84 млрд, что составляет около 7,5% ВВП России.

Россия оценила ущерб от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей

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