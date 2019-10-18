Экономика
КоммерсантъРоссия оценила ущерб от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей
Согласно прогнозам, в будущем ситуация станет хуже: к 2050 году потепление может затронуть примерно пятую часть инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты. По подсчетам ученых, ущерб может обойтись примерно в $84 млрд, что составляет около 7,5% ВВП России.
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с чего всё началось
Потери российской экономики от таяния вечной мерзлоты составляет 150 млрд руб., сообщил агентству Bloomberg заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.Коммерсантъ11:39
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Rambler News Service вчера в 06:56
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Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье.
РБК 06:32
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За последние четыре года в России открылось более 2 тыс. медицинских учреждений первичного звена, всего в стране работает свыше 60 тыс. подразделений.
РБК 06:17
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Известия 18:23
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литра
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Тарантас Ньюс 10:49
Общество
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.
Известия 08:44
Космос
Астронавты Кук и Мейр вернулись на МКС после выхода в открытый космос
Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Мейр вернулись в шлюзовой отсек МКС, завершив продолжавшийся около семи часов первый "исключительно женский" выход в открытый космос, НАСА ведет прямую трансляцию.
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Известия 17:06
Гаджеты
Vivo объявила о старте продаж в России смартфона Vivo Nex 3
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Более 50 полицейских пострадали в ходе протестов в Бейруте
Как минимум 52 сотрудника полиции пострадали в ходе протестов в столице Ливана Бейруте. Всего были задержаны 70 человек, сообщает ТАСС.
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