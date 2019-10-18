Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия оценила ущерб от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей

Согласно прогнозам, в будущем ситуация станет хуже: к 2050 году потепление может затронуть примерно пятую часть инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты. По подсчетам ученых, ущерб может обойтись примерно в $84 млрд, что составляет около 7,5% ВВП России.
Читать в источнике
Комментировать404
с чего всё началось
Потери российской экономики от таяния вечной мерзлоты составляет 150 млрд руб., сообщил агентству Bloomberg
 заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.
Коммерсантъ11:39

Подробнее о событии

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей

РИА Новости11:25

Потери России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов

URA.Ru11:24

Россия оценила в 150 млрд рублей ущерб от таяния вечной мерзлоты

Forbes07:12

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд руб. в год

РБК09:34

Правительство оценило потери России от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей

Ведомости08:30

Таяние вечной мерзлоты обходится России в 150 млрд рублей в год, узнал Bloomberg

Газета.Ru08:23

Экономический ущерб России от таяния льдов оценили в 150 млрд рублей

Московский Комсомолец10:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 20:05, Ашберн
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Торонто» благодаря голу Кузнецова и пасу Овечкина

На 26-й минуте за «Кэпиталс» отличился россиянин Евгений Кузнецов, а на 27-й минуте результативным пасом на Джона Карлсона в матче отметился Александр Овечкин.
Нева Спорт вчера в 01:20
Общество

Илон Маск оценил российское образование

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:42
Армия и оружие

Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском 19:55
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку

Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Телепрограмма вчера в 19:38
Авто

Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России

Mitsubishi Pajero оставит рынок России в ближайшем будущем.
OAnews вчера в 12:47
Армия и оружие

Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами

Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Военное дело 07:58
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК 10:44
Политика

В США предложили покончить с Украиной, отдав ее России

Журналист американского издания The American Conservative предложил радикальный способ разрешения кризиса, возникшего в отношениях США и России из-за Украины.
Брянские новости 09:32
Авто

Skoda показала, как будет выглядеть новая Octavia

Напомним, что новое поколение Octavia разделит платформу с Volkswagen Golf VIII (официальный дебют намечен на 24 октября) и в целом будет технически приближено к нему.
без руля.ру вчера в 05:17
Гаджеты

Названа себестоимость нового iPhone 11

Стоимость нового iPhone 11 Pro Max с 512 Гб памяти составляет 490,5 доллара. К такому заключению пришли эксперты компании TechInsights.
iReactor вчера в 05:00
Культура

Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала

Культуромания вчера в 16:16
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

В онкоцентре добавили, что вместо уволившихся сотрудников института на работу вышли врачи из Российской детской клинической больницы им. Н.И. Пирогова.
Rambler News Service вчера в 06:56
Финансы

Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 05:27
Экономика

Коллекторы начали скупать ипотечные долги россиян

Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье.
РБК 06:32
Политика

Трамп выдвинул Бруйетта на пост главы Минэнерго США

Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.
Коммерсантъ 16:52
Здоровье

Минздрав отчитался об увеличении числа поликлиник в России

За последние четыре года в России открылось более 2 тыс. медицинских учреждений первичного звена, всего в стране работает свыше 60 тыс. подразделений.
РБК 06:17
Политика

Клинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»

Претендент на номинацию Демократической партии в президенты Тулси Габбард обвинила кандидата-2016 Хиллари Клинтон в том, что та назвала ее «любимым кандидатом русских», призванным оттянуть голоса избирателей на предстоящих выборах.
Известия 18:23
Авто

Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литра

Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс 10:49
Общество

Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю

Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.
Известия 08:44
Космос

Астронавты Кук и Мейр вернулись на МКС после выхода в открытый космос

Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Мейр вернулись в шлюзовой отсек МКС, завершив продолжавшийся около семи часов первый "исключительно женский" выход в открытый космос, НАСА ведет прямую трансляцию.
РИА Новости 15:17
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ 15 октября в 21:11
Наука

Ученые рассказали, к каким болезням приводит сидячий образ жизни

Эксперты рассказали о том, какие болезни могут появиться у тех, кто ведет сидячий образ жизни.
МИР 24 10:30
Политика

Медведев возмутился политикой США в Европе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Европа устала от желания США доминировать во всем мире.
Lenta.ru 19:59
Политика

Медведев усомнился, что формат G8 подходит для решения мировых проблем

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в интервью газете "Вечерние новости" заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем.
Life.ru 18:08
Политика

Захарова оценила заявление посла КНР про украинцев в Гонконге

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.
Известия 17:06
Гаджеты

Vivo объявила о старте продаж в России смартфона Vivo Nex 3

Для россиян новинка оценена в 59 990 рублей. За эти деньги предлагается модель в версии 8/128 ГБ в цвете «Сияющая ночь».
Astera 12:04
Шоу-бизнес

Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера

Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Комсомольская правда вчера в 11:45
Общество

Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Телепрограмма вчера в 15:12
Общество

Более 50 полицейских пострадали в ходе протестов в Бейруте

Как минимум 52 сотрудника полиции пострадали в ходе протестов в столице Ливана Бейруте. Всего были задержаны 70 человек, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 18:37
Общество

Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

Газета.Ru 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное