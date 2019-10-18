Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия оценила ущерб от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей

Согласно прогнозам, в будущем ситуация станет хуже: к 2050 году потепление может затронуть примерно пятую часть инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты. По подсчетам ученых, ущерб может обойтись примерно в $84 млрд, что составляет около 7,5% ВВП России.
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с чего всё началось
Потери российской экономики от таяния вечной мерзлоты составляет 150 млрд руб., сообщил агентству Bloomberg
 заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.
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