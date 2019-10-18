Экономика
КоммерсантъРоссия оценила ущерб от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей
Согласно прогнозам, в будущем ситуация станет хуже: к 2050 году потепление может затронуть примерно пятую часть инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты. По подсчетам ученых, ущерб может обойтись примерно в $84 млрд, что составляет около 7,5% ВВП России.
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с чего всё началось
Потери российской экономики от таяния вечной мерзлоты составляет 150 млрд руб., сообщил агентству Bloomberg заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.Коммерсантъ11:39
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Экономика
Dow Jones упал на 1% за день торгов на Уолл-стрит
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В подвешенной нанотрубке осталось лишь несколько квантов колебаний, то есть ее удалось охладить до квантового режима, пишут авторы в журнале Nature Physics.
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Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
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В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
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