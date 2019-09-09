с чего всё началось

Сборная России обыграла команду Казахстана в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020. Россия (15 очков) располагается на втором месте в своей группе, Казахстан (7 очков) - третьи.

Спорт день за днем

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Политика Монголия может стать транзитером российского газа в Китай Действительно, примерно год назад на встрече глав КНР, РФ и Монголии Путин заявил, что «монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай».

Общество Каким знакам Зодиака везёт в лотерею: счастливые дни и цифры Гороскоп может помочь вам узнать, какой ваш счастливый день и какие цифры могут принести вам удачу.

Футбол Бельгия в гостях разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020 Сборная Бельгии на выезде уверенно переиграла команду Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2020.

Политика Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.

Общество Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК): оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.

Футбол Сборная Белоруссии проиграла Уэльсу в товарищеском матче Сборная Белоруссии по футболу уступила сборной Уэльса в товарищеском матче. Встреча в Кардиффе в понедельник завершилась со счетом 1:0.

Здоровье Ученые назвали часто встречающийся вид рака у молодежи Американские онкологи провели исследование и выяснили, что в последнее время у молодежи часто встречается рак толстой кишки.

Общество «ВКонтакте» запустила свой сервис прослушивания аудиокниг «ВКонтакте» совместно с компанией Biblio запустила стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Шоу-бизнес Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».

Космос Телескоп в Китае уловил неизвестные сигналы из космоса Работники самого большого в мире сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой обнаружили многократные быстрые радиовспышки, сообщает Синьхуа .

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.

Политика Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.

Происшествия Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34 Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Футбол Черчесов прокомментировал замены в матче с Казахстаном Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о заменах в матче отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Казахстана (1:0).

Армия и оружие Катар обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права МИД Катара обвинил Саудовскую Аравию в нарушении международного права и продолжении дискриминации его подданных спустя более 2,5 года установления блокады эмирата.

Политика США намерены предотвращать конфликты в Арктике США выступают за предотвращение конфликтов и стратегического позиционирования в Арктике.

Политика В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.