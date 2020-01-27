Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссия одержала победу в споре за бренд «Столичная»

Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат России, а не владельцу SPI Group Юрию Шефлеру. Это ключевая победа для Москвы в одном из самых длительных в мире споров по товарным знакам, передает Financial Times.
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с чего всё началось
Верховный суд Нидерландов постановил, что права на бренд водки «Столичная» принадлежат России, а не группе компаний SPI Group миллиардера Юрия Шефлера, пишет
 Financial Times.
Forbesвчера в 15:25

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Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат РФ, а не SРI Group Шефлера

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Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»

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Красная веснавчера в 15:27
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:31, Ашберн
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Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
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В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина

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Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

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РПЛ подтвердила, что выборы президента организации состоятся 17 марта

Выборы президента Российской премьер-лиги (РПЛ) состоятся 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба организации.
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Планируется, что сначала представители России и Египта подпишут протокол об авиабезопасности, затем уже президент РФ Владимир Путин должен дать разрешение на отправку чартеров на курорты Красного моря.
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Макаревич озвучил причину отмены съемок о «Машине времени»

Напомним, советскую рок-группу "Машина времени" основали Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ 27 мая 1969 года.
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Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
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ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
REGNUM 06:16
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

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Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля

Российские организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля, они могут завершить поездку как планово, так и досрочно, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
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В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
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ЦСКА объявил о сотрудничестве с PepsiCo

ЦСКА и PepsiCo подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие три сезона, сообщается на официальном сайте московского клуба.
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Анри Ваймерскирх (Henri Weimerskirch) и его коллеги из CEBC решили использовать для выслеживания рыболовных судов альбатросов.
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Биатлон

Состав сборной России по биатлону могут сократить вдвое

По словам Драчёва, число биатлонистов, которые в составе российской команды, будут проходить подготовку к новому сезону, может сократиться, если СБР решит проводить все тренировочные сборы за рубежом.
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Общество

Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе

Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
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Общество

В Москве создан оперативный штаб для контроля ситуации с коронавирусом

«Для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений», — написал он в своём блоге.
RT на русском 06:12
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