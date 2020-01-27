Общество
КоммерсантъРоссия одержала победу в споре за бренд «Столичная»
Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат России, а не владельцу SPI Group Юрию Шефлеру. Это ключевая победа для Москвы в одном из самых длительных в мире споров по товарным знакам, передает Financial Times.
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с чего всё началось
Верховный суд Нидерландов постановил, что права на бренд водки «Столичная» принадлежат России, а не группе компаний SPI Group миллиардера Юрия Шефлера, пишет Financial Times.Forbesвчера в 15:25
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Армия и оружие
Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли
Офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Политика
Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования.
Шоу-бизнес
Олег Газманов станцевал в плавках возле бассейна на Мальдивах
Газманов опубликовал видео, на котором танцует в плавках возле бассейна. Затем 68-летний артист ныряет в воду.
Политика
Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Общество
В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина
Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Происшествия
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
Футбол
РПЛ подтвердила, что выборы президента организации состоятся 17 марта
Выборы президента Российской премьер-лиги (РПЛ) состоятся 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Общество
Первые чартеры в Египет могут полететь уже в апреле
Планируется, что сначала представители России и Египта подпишут протокол об авиабезопасности, затем уже президент РФ Владимир Путин должен дать разрешение на отправку чартеров на курорты Красного моря.
Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина
Общество
Раскрыты биографии рассекреченных разведчиков-нелегалов СССР и России
Ранее во вторник директор СВР Сергей Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся советских и российских разведчиков-нелегалов.
Культура
Макаревич озвучил причину отмены съемок о «Машине времени»
Напомним, советскую рок-группу "Машина времени" основали Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ 27 мая 1969 года.
Экономика
ФАС потребовала объяснений от сотовых операторов из-за роста тарифов
Граждане России стали направлять жалобы по поводу повышения тарифов сотовых операторов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), ведомство ожидает от компаний объяснений.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня
Политика
ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
Экономика
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей
Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Путешествия
Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля
Российские организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля, они могут завершить поездку как планово, так и досрочно, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
Футбол
ЦСКА объявил о сотрудничестве с PepsiCo
ЦСКА и PepsiCo подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие три сезона, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Футбол
Ещенко: «Руководство „Спартака“ готово предложить новый контракт. Надо думать»
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Доменико Тедеско, а также о новом контракте, который готово предложить руководство.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Наука
Альбатросы помогают выслеживать браконьерские рыболовные суда
Анри Ваймерскирх (Henri Weimerskirch) и его коллеги из CEBC решили использовать для выслеживания рыболовных судов альбатросов.
Биатлон
Состав сборной России по биатлону могут сократить вдвое
По словам Драчёва, число биатлонистов, которые в составе российской команды, будут проходить подготовку к новому сезону, может сократиться, если СБР решит проводить все тренировочные сборы за рубежом.
Общество
Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе
Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
Общество
В Москве создан оперативный штаб для контроля ситуации с коронавирусом
«Для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений», — написал он в своём блоге.