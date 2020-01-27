с чего всё началось

Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат России, а не владельцу SPI Group Юрию Шефлеру. Это ключевая победа для Москвы в одном из самых длительных в мире споров по товарным знакам, передает Financial Times.

Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»

Армия и оружие Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли Офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете.

Политика Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века» Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования.

Общество В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.

Происшествия Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.

Общество Первые чартеры в Египет могут полететь уже в апреле Планируется, что сначала представители России и Египта подпишут протокол об авиабезопасности, затем уже президент РФ Владимир Путин должен дать разрешение на отправку чартеров на курорты Красного моря.

Экономика ФАС потребовала объяснений от сотовых операторов из-за роста тарифов Граждане России стали направлять жалобы по поводу повышения тарифов сотовых операторов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), ведомство ожидает от компаний объяснений.

Политика Путин обновил состав президиума Госсовета В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Политика ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму» Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.

Футбол ЦСКА объявил о сотрудничестве с PepsiCo ЦСКА и PepsiCo подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие три сезона, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Наука Альбатросы помогают выслеживать браконьерские рыболовные суда Анри Ваймерскирх (Henri Weimerskirch) и его коллеги из CEBC решили использовать для выслеживания рыболовных судов альбатросов.

Биатлон Состав сборной России по биатлону могут сократить вдвое По словам Драчёва, число биатлонистов, которые в составе российской команды, будут проходить подготовку к новому сезону, может сократиться, если СБР решит проводить все тренировочные сборы за рубежом.

Общество Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.