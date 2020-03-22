Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация. Приостанавливаются все полеты в иностранные государства, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города.
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Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

РИА Новости17:13

Россия временно ограничила авиасообщение с другими странами

Rambler News Service09:24

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

RT на русском15:28

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Lenta.ru13:45

Россия ограничит авиасообщение со всеми иностранными государствами

Газета.Ru13:07

Российские авиакомпании могут не перенести испытания коронавирусом

Ведомости17:06

Россия решила ограничить авиасообщение со всеми странами

Новая газета08:30
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Минздрав Украины предложил ввести в стране чрезвычайное положение

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Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
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Группа единороссов в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, касающийся телемедицинских консультаций и лечения.
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