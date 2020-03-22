Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация. Приостанавливаются все полеты в иностранные государства, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города.

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

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