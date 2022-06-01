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Россия ограничила экспорт инертных газов до конца 2022 года

Россия ограничила экспорт инертных газов, в том числе неона, до конца 2022 г., сообщают
 «Известия» со ссылкой на утвержденное постановление правительства.
Ведомости
Россия поставляет до 30% неона от глобального потребления.
Известия
Теперь же экспорт газа будет доступен только по решению правительства, на основании предложений Минпромторга, сказано в документе.
Известия
Отмечается, что с начала пандемии коронавируса в мире начался глобальный дефицит полупроводников – после того как Украина приостановила поставки неона с двух своих заводов.
Взгляд.ру

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