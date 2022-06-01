ВедомостиРоссия ограничила экспорт инертных газов до конца 2022 годаРоссия ограничила экспорт инертных газов, в том числе неона, до конца 2022 г., сообщают «Известия» со ссылкой на утвержденное постановление правительства.ВедомостиРоссия поставляет до 30% неона от глобального потребления.ИзвестияТеперь же экспорт газа будет доступен только по решению правительства, на основании предложений Минпромторга, сказано в документе.ИзвестияОтмечается, что с начала пандемии коронавируса в мире начался глобальный дефицит полупроводников – после того как Украина приостановила поставки неона с двух своих заводов.Взгляд.руЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuВечерняя МоскваНовый ДеньНовые ИзвестияЗа рулемЭкономика сегодняRuBaltic.RuАБНИзвестияiXBT.comБлокнот.руИА Красная ВеснаPublic OpinionПодробнее о событииРоссия ограничила продажу инертных газов до конца годаЭкономика сегодня1 июня в 13:31Россия до конца года ограничила экспорт инертных газовИзвестия1 июня в 11:17Самое цитируемоеРоссия ограничила экспорт инертных газов до конца 2022 годаВедомости1 июня в 12:52Россия до конца года ограничила экспорт инертных газовГоворит Москва1 июня в 12:23Россия ограничила экспорт необходимых для производства полупроводников инертных газовВзгляд.ру1 июня в 12:39Россия решила ограничить экспорт инертных газов до конца годаLenta.ru1 июня в 11:54Мишустин временно ограничил вывоз сырья для полупроводниковРоссийская газета31 мая в 15:15Показать ещёОценить432Поделиться