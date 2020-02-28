с чего всё началось

С 28 февраля Россия временно ограничивает въезд иранских граждан на свою территорию из-за вспышки коронавируса, говорится в распоряжении правительства. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина в пятницу.

Авто Renault показал обновленный Talisman Французский бренд представил обновленный Talisman, доступный в кузове седан и универсал.

Армия и оружие НАТО продолжит поддерживать турецких военных в Идлибе На конференции после экстренного заседания Североатлантического совета, которое прошло 28 февраля текущего года по запросу Турции, генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг выразил Анкаре соболезнования по поводу смерти военных в сирийском Идлибе и заявил, что организация продолжит поддерживать Турцию.

Общество Казгордума утвердила генплан Казани до 2040 года Депутаты Казанской городской думы утвердили генеральный план Казани до 2040 года. Решение принято на 38-й сессии Казгордумы.

Политика Путин решит судьбу бога в Конституции «Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога», — объяснила Хабриева вариант с упоминанием бога в Основном законе.

Общество Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Общество Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл Канада в скором времени перестанет платить за охрану принца Гарри и его жены Меган Маркл, сообщает телеканал CTV со ссылкой на министерство общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям страны.

Общество Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Армия и оружие Названа защита российских самолетов в Сирии Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.

Армия и оружие Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.

Политика За нарушения при голосовании по Конституции хотят сажать в тюрьму Авторы поправок в Уголовный кодекс – глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас – предлагают нарушителей штрафовать либо сажать в тюрьму на срок до четырех лет.

Политика Путин рассказал о предложении использовать двойника Российский президент Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника ради его безопасности, но он отказался.