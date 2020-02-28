Политика
Взгляд.руРоссия ограничила въезд граждан Ирана
С 28 февраля Россия временно ограничивает въезд иранских граждан на свою территорию из-за вспышки коронавируса, говорится в распоряжении правительства. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина в пятницу.
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Происшествия
В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек
В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
Происшествия
В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда
В Приморском районном суде Одессы обезвредили мужчину, который угрожал взорвать гранату во время заседания.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Шоу-бизнес
Звезда КВН Елена Борщева готовится к операции
Политика
В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»
Министерство государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса.
Авто
Renault показал обновленный Talisman
Французский бренд представил обновленный Talisman, доступный в кузове седан и универсал.
Армия и оружие
НАТО продолжит поддерживать турецких военных в Идлибе
На конференции после экстренного заседания Североатлантического совета, которое прошло 28 февраля текущего года по запросу Турции, генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг выразил Анкаре соболезнования по поводу смерти военных в сирийском Идлибе и заявил, что организация продолжит поддерживать Турцию.
Общество
Казгордума утвердила генплан Казани до 2040 года
Депутаты Казанской городской думы утвердили генеральный план Казани до 2040 года. Решение принято на 38-й сессии Казгордумы.
Политика
Путин решит судьбу бога в Конституции
«Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога», — объяснила Хабриева вариант с упоминанием бога в Основном законе.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Происшествия
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Общество
Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл
Канада в скором времени перестанет платить за охрану принца Гарри и его жены Меган Маркл, сообщает телеканал CTV со ссылкой на министерство общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям страны.
Политика
Лукашенко заявил, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Россию в "понуждении" к интеграции.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Кино
Актеры из «Гарри Поттера» соберутся в новом проекте Роулинг
Общество
Болгария затормозила «Турецкий поток»
Шоу-бизнес
Меган Маркл пожаловалась на травлю со стороны королевской семьи
Отмечается, что экс-звезда «Форс-мажоров» пожаловалась на проблемы после того, как Елизавета II запретила им с Гарри использовать слово «королевский» в названии своего бренда.
Религия
РПЦ попросила власти Петербурга передать ей ризницу Спаса на Крови
В пятницу некоторые СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил власти Петербурга передать в ведение РПЦ сам Спас на Крови.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Спорт
Пловец Сунь Ян, разбивший допинг-пробу, дисквалифицирован на 8 лет
В феврале 2019 года Ян стал участником скандальной истории: он разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой, когда допинг-офицер явился к нему домой.
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
Общество
Глава ВОЗ: в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса
Более 20 вакцин от нового коронавируса разрабатывается мировыми специалистами.
Общество
В АТОР назвали ударом ситуацию с турами в Италию из-за коронавируса
Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович прокомментировал возможные убытки российских туроператоров в связи с распространением коронавируса.
Политика
За нарушения при голосовании по Конституции хотят сажать в тюрьму
Авторы поправок в Уголовный кодекс – глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас – предлагают нарушителей штрафовать либо сажать в тюрьму на срок до четырех лет.
Политика
Путин рассказал о предложении использовать двойника
Российский президент Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника ради его безопасности, но он отказался.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $52
По данным на 08.30 мск, цена была $52.7 за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта опускалась ниже $52 за баррель 26 декабря 2018 г.
Хоккей
Ковальчук: Овечкин не уговаривал перейти в «Вашингтон»
Ковальчук провел в составе "Вашингтона" уже два матча, но отличиться пока не смог.