Политика
RT на русскомРоссия ограничит въезд иностранных граждан из Южной Кореи
«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00:00 московского времени 1 марта 2020 года временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Республики Корея в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России», — говорится в распоряжении на сайте кабмина.
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Армия и оружие
В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Армия и оружие
Турция заявила об ударах по солдатам вопреки координации с Россией
Удары по позициям турецких сил в сирийской провинции Идлиб наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Кино
Актеры из «Гарри Поттера» соберутся для нового проекта Роулинг
Происшествия
Прокуратура обжаловала решение суда об УДО для экс-главы ФСИН Реймера
Авто
В РФ с 1 марта заработает ГОСТ на раритетные автомобили
Утвержденный в ноябре 2019 года ГОСТ на раритетные автомобили в России вступит в силу с 1 марта.
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель
Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
Общество
Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд
Министр финансов России Антон Силуанов на прошлой неделе отмечал, что налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов.
Общество
Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Экономика
Forbes исключил двух россиян из списка миллиардеров
Журнал Forbes пересмотрел размер состояния основателей стартапа Veeam Software Ратмира Тимашева и Андрея Баронова.
Общество
Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги
Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.
Общество
Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года
Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Биатлон
Сотрудница IBU не была единственным информатором в деле Логинова
Исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен не была единственным информатором в деле российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, сообщает ТАСС.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Общество
У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову
Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Общество
Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
Здоровье
В Литве зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Литве зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
Энергетика
США и Великобритания нарастили закупки российской нефти
По мнению специалистов российского Минэкономразвития, во многом росту экспорта поспособствовали санкции Соединенных Штатов против Ирана и Венесуэлы, сообщает РБК.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения наркотиков у Абызова
По факту обнаружения наркотиков в квартире у бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова возбуждено уголовное дело.
Армия и оружие
В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»
Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
Происшествия
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Армия и оружие
Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия
Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал РИА Новости, что испытания "Циркона" проходят успешно, первым кораблем, который будет вооружен этой гиперзвуковой ракетой морского базирования, "в ближайшие годы" станет один из фрегатов.
Футбол