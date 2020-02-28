с чего всё началось

«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00:00 московского времени 1 марта 2020 года временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Республики Корея в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России», — говорится в распоряжении на сайте кабмина.

Происшествия Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.

Экономика Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.

Общество Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд Министр финансов России Антон Силуанов на прошлой неделе отмечал, что налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов.

Общество Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Общество Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.

Общество Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.

Биатлон Сотрудница IBU не была единственным информатором в деле Логинова Исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен не была единственным информатором в деле российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, сообщает ТАСС.

Политика В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Общество У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.

Энергетика США и Великобритания нарастили закупки российской нефти По мнению специалистов российского Минэкономразвития, во многом росту экспорта поспособствовали санкции Соединенных Штатов против Ирана и Венесуэлы, сообщает РБК.