Политика
РИА НовостиРоссия ограничила въезд иностранцев из Китая
Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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с чего всё началось
МИДу России уведомить Китайскую Народную Республику, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер, — говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным.News.ru16:50
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Экономика
Китайские биржи обвалились из-за эпидемии коронавируса
Китайские биржи обвалились из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано в Алтайском крае
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 138 км к западу от Барнаула.
Политика
Министр юстиции Украины пригрозил России новыми исками
Министр не уточнил, по каким претензиям будут сформулированы новые иски, так как они находятся на этапе сбора доказательств.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Происшествия
СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414
Число скончавшихся от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 414 человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.
Кино
Netflix снимет сериал по компьютерной игре Resident Evil
Спорт
Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в пяти из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Технологии
Компании попросили ФАС продлить сроки предустановки отечественного ПО
Увеличить сроки обязательной установки отечественного программного обеспечения (ПО) на информационно-технологические устройства в России предложила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает 3 февраля РБК.
Общество
Инвестфорум в Сочи могут провести весной
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.
Киберспорт
CEO Virtus.pro: «Я предлагал NAVI обсудить трансферную историю»
Гаджеты
МегаФон раздаёт два смартфона Xiaomi по цене одного
Сегодня компания МегаФон запустила акцию — при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro можно получить в подарок Xiaomi Redmi 7A.
Политика
Украина получит военную помощь от Турции
Во время визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Киев будет подписано соглашение, согласно которому Украина получит финансовую помощь от Анкары в размере 50 миллионов долларов США для нужд украинской армии.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Футбол
Кокорин сделал дубль в матче за «Зенит-2»
Армия и оружие
Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных
Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками
Глава Керчи Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с поздравлением блокадников, которым вручили хлеб, сообщает РИА "Новости".
Фигурное катание
Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой
Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.
Наука
Отказ от курения снижает риск развития рака легких
Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.