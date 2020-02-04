Политика
РИА НовостиРоссия ограничила въезд иностранцев из Китая
Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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с чего всё началось
МИДу России уведомить Китайскую Народную Республику, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер, — говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным.News.ru16:50
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Армия и оружие
Пленные боевики заявили о турецкой поддержке террористов в Алеппо
Как признался один из боевиков, ему заявили, что если он не согласится воевать на стороне террористов, то его семья погибнет или будет арестована.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Общество
В Иркутской области поставщику молока в школу запретили розлив
Запрещён розлив молока в цехе № 2 на 30 суток. Судебные приставы уже приостановили деятельность данного цеха.
Шоу-бизнес
Дочери Алсу исполнили первый хит мамы
Ровно 21 год назад вышла песня «Зимний сон» ❄️❄️❄️Мы с Сафиной решили сделать маме сюрприз😍, — рассказала Микелла.
Экономика
Росатом планирует вложить 53 млрд рублей в ЖКХ Сахалинской области
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует вложить 53 млрд рублей в развитие ЖКХ в регионе.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах
Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
Общество
В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса
Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Общество
Виктор Томенко поручил готовиться к потеплению в Алтайском крае
Общество
МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
Армия и оружие
National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР
Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Экономика
В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи
Экономика
На биржах Китая произошел обвал котировок
Как показывают данные торгов, котировки на биржах Шанхая и Шэньчжэня начали неделю с обвала более, чем на 8%, передает ТАСС.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Политика
На Украине анонсировали новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.
Здоровье
Зараженная коронавирусом китаянка родила здоровую дочь
В Харбине китаянка, зараженная коронавирусом, родила здоровую дочь. Сообщается, что женщина находилась на 38-й неделе беременности.
Здоровье
4 февраля отмечается всемирный день борьбы против рака
Презентация благотворительного Фонда «Содействие» и пресс-конференция пройдут 4 февраля в актовом зале Орловского онкологического диспансера.
Хоккей
«Рейнджерс» проиграли «Далласу», Бучневич забил с передачи Панарина
«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграли «Далласу» — 3:5. У гостей дубль оформил Джо Павелски.
Общество
В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
Армия и оружие
В Донецке опубликовано Экстренное заявление Народной милиции ДНР
В Донецке 3 февраля опубликовано экстренное заявление Народной милиции ДНР.
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
Министерство транспорта предложило уточнить случаи, при которых пассажиры железнодорожного транспорта, мешающие спокойствию других граждан, могут быть удалены из вагона.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Политика
Зеленский посчитал недостаточной компенсацию Ирана за сбитый Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил по 80 тысяч долларов в качестве компенсации семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.
Хоккей
Умер 18-летний вратарь «Барыса»
View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Наука
Доказано, что быстрая музыка облегчает занятия спортом
Общество
После Brexit: «Мы не потерпим людей, не говорящих по-английски»
Выход Великобритании из ЕС привел к проявлению ксенофобских настроений на Туманном Альбионе.
Происшествия
Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка
Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).