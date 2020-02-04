с чего всё началось

Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Общество Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».

Технологии Роскачество рассказало о рисках использования «умных колонок» Роскачество протестировало новые модели колонок, в том числе с искусственным интеллектом, указав на проблемы безопасности при использовании этих устройств, говорится в материалах организации.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Политика Украина анонсировала новые иски против России Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».

Шоу-бизнес Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.

Политика Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.

Политика Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.

Политика Какую роль в истории сыграла Ялтинская конференция 4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце под Ялтой начались переговоры между главами государств — союзников по антигитлеровской коалиции, вошедшие в историю как Ялтинская конференция.

Армия и оружие Турция заявила о гибели 76 сирийских солдат По словам Акара, о гибели военных рассказали турецкие источники в регионе. Он добавил, что удары были нанесены по 54 целям сирийской армии.

Общество Инфекционист рассказал о заражении коронавирусом «В среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов новый коронавирус может существовать до пяти дней», — заявил Цзян Жунмэн.

Здоровье Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.