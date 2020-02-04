Политика
РИА НовостиРоссия ограничила въезд иностранцев из Китая
Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
МИДу России уведомить Китайскую Народную Республику, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер, — говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным.News.ruвчера в 16:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Кабмин ограничил въезд иностранцев из Китая в воздушных пунктах пропуска через границу РФ
Агентство Москвавчера в 16:17
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 00:35, Ашберн
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
Армия и оружие
«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник
Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Общество
Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца
В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
Технологии
Роскачество рассказало о рисках использования «умных колонок»
Роскачество протестировало новые модели колонок, в том числе с искусственным интеллектом, указав на проблемы безопасности при использовании этих устройств, говорится в материалах организации.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
По данным собеседника, инцидент произошел в 07.24 (5.24 мск) с самолетом авиакомпании "Победа", следующим по маршруту Уфа-Внуково.
Политика
Украина анонсировала новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах
Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
Технологии
Google Maps принял тележку с 99 смартфонами за автомобильную пробку
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Политика
Какую роль в истории сыграла Ялтинская конференция
4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце под Ялтой начались переговоры между главами государств — союзников по антигитлеровской коалиции, вошедшие в историю как Ялтинская конференция.
Здоровье
Зараженный коронавирусом мужчина в Забайкалье идет на поправку
В Забайкалье житель Китая, попавший в больницу с коронавирусом, идёт на поправку.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Хоккей
СКА впервые победил «Спартак» в сезоне КХЛ
Армия и оружие
Турция заявила о гибели 76 сирийских солдат
По словам Акара, о гибели военных рассказали турецкие источники в регионе. Он добавил, что удары были нанесены по 54 целям сирийской армии.
Происшествия
Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Политика
Социологи: рейтинг Зеленского опустился ниже 50%
В сравнении с декабрьскими рейтингами, уровень поддержки Зеленского упал за полтора месяца на 17%.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Происшествия
В Твери скончался водитель автомобиля, влетевшего в толпу людей
В больнице Твери скончался водитель одного из автомобилей, влетевших в пешеходов на тротуаре.
Общество
Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке
Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке Vogue Britain. Мероприятие традиционно проводится после вручения премии BAFTA в Лондоне.
Кино
Опубликован тизер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Общество
Ученый Теодор Шанин скончался в Москве
Общество
Инфекционист рассказал о заражении коронавирусом
«В среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов новый коронавирус может существовать до пяти дней», — заявил Цзян Жунмэн.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком
Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
Общество
Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса
Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Армия и оружие
Польша и США подписали контракт на поставку 32 истребителей F-35
Министерство обороны Польши и Соединенные Штаты Америки подписали контракт на поставку в польские ВВС 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A Lightning II производства компании Lockheed Martin.
Политика
Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове
Президент США Дональд Трамп победил на собраниях избирателей — кокусах Республиканской партии в Айове.