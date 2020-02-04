Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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МИДу России уведомить Китайскую Народную Республику, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер, — говорится в распоряжении, подписанном
 председателем правительства Михаилом Мишустиным.
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Коммерсантъвчера в 08:14
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Общество

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РИА Новости вчера в 23:57
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Украина анонсировала новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Lenta.ru вчера в 21:22
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Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах

Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
Аргументы недели вчера в 13:55
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В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:44
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Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

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REGNUM вчера в 07:17
Технологии

Google Maps принял тележку с 99 смартфонами за автомобильную пробку

Tvoe-avto.com вчера в 03:13
Экономика

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В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Политика

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Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
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Политика

Какую роль в истории сыграла Ялтинская конференция

4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце под Ялтой начались переговоры между главами государств — союзников по антигитлеровской коалиции, вошедшие в историю как Ялтинская конференция.
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Аргументы недели 00:15
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Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

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Хоккей

СКА впервые победил «Спартак» в сезоне КХЛ

Интерфакс-Спорт вчера в 13:55
Армия и оружие

Турция заявила о гибели 76 сирийских солдат

По словам Акара, о гибели военных рассказали турецкие источники в регионе. Он добавил, что удары были нанесены по 54 целям сирийской армии.
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Политика

Социологи: рейтинг Зеленского опустился ниже 50%

В сравнении с декабрьскими рейтингами, уровень поддержки Зеленского упал за полтора месяца на 17%.
Российская газета вчера в 05:43
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В больнице Твери скончался водитель одного из автомобилей, влетевших в пешеходов на тротуаре.
Российская газета вчера в 09:28
Общество

Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке

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Ученый Теодор Шанин скончался в Москве

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Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
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Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
Армия и оружие

Польша и США подписали контракт на поставку 32 истребителей F-35

Министерство обороны Польши и Соединенные Штаты Америки подписали контракт на поставку в польские ВВС 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A Lightning II производства компании Lockheed Martin.
Shraibikus News 31 января в 17:33
Политика

Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове

Президент США Дональд Трамп победил на собраниях избирателей — кокусах Республиканской партии в Айове.
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