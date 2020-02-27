Общество
ВедомостиРоссия ограничит авиасообщение с Ираном
С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса. По его словам, запрет не распространяется на авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air. Принимать и отправлять их самолеты на иранском направлении будет только терминал F аэропорта «Шереметьево».
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Здоровье
ВОЗ допустила пандемию коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус допустил пандемию коронавируса, передает РИА "Новости".
Музыка
Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»
Певец Александр Панайотов прокомментировал в Instagram слухи о своем участии в международном вокальном состязании «Евровидение» в 2020 году.
Наука
Впервые обнаружено животное без митохондриальной ДНК
Ученые Тель-Авивского университета обнаружили способность сложного биоорганизма Henneguya salminicola обходиться без кислорода.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Общество
Россия назвала условие для выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ
Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.
Политика
Памфилова высказалась против порога явки на голосовании по Конституции
Закреплять в законе о поправках к Конституции минимальный порог явки на голосовании не требуется.
Политика
Симоньян отреагировала на недопуск Sputnik на Дельфийский форум
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Греции в связи с недопуском представителя Sputnik на Дельфийский экономический форум.
Культура
ЛГБТ-персонажа вырезали из российской версии мультфильма «Вперед»
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Футбол
Мешков признал ошибку в эпизоде со сломанным носом Чалова
Российский футбольный арбитр Виталий Мешков заявил, что признает свою ошибку в эпизоде матча пятого тура чемпионата России между московским ЦСКА и "Сочи", когда Иван Миладинович сломал нос форварду армейцев Федору Чалову.
Происшествия
Приставы в Ростове вернули 92-летнему ветерану телевизоры
Напомним, приставы пришли к 92-летней ветерану тыла Анне Запорожцевой, которая из-за состояния здоровья практически прикована к кровати.
Общество
Эксперты зафиксировали усиление роли ФСБ в делах об экстремизме
«По нашим наблюдениям, вмешательство ФСБ в расследование уголовных дел увеличивается уже третий год», — констатирует автор доклада Наталия Юдина.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заложил имущество накануне развода
Как сообщило издание "Стархит", за два месяца до развода Прилучный заложил свой Range Rover стоимостью пять миллионов рублей в банк как залог по кредиту.
Футбол
Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира
На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
Армия и оружие
Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе
Сирийцы перебросили российские гаубицы "Мста-Б" на фронт в Идлибе. Журналисты из Ruptly опубликовали видео процесса на своем YouTube-канале.
Здоровье
У излечившихся китайцев повторно выявили коронавирус
Власти провинции Гуандун в целях изучения действия нового типа коронавируса 19 февраля издали указ, согласно которому все пациенты, излечившиеся от коронавируса, должны находиться под наблюдением врачей еще 14 дней.
Происшествия
Украинские предприниматели устроили побоище со стрельбой и взрывами
По информации издания «Strana.ua», конфликт начался на въезде в ТРЦ «Барабашово». Очевидцы утверждают, что слышны звуки стрельбы и взрывов.
Шоу-бизнес
Петросян приходил к Степаненко после развода
Гаджеты
Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Шоу-бизнес
Жена Малинина прокомментировала намерение его «дочери» подать в суд
Недавно Кира Евдокимова, называющая себя дочерью певца Александра Малинина, сказала, что подаст в суд на него за нелестные высказывания о ней и ее матери, с которой исполнитель был женат.
Футбол
Матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесён из-за урагана
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и франкфуртским «Айнтрахтом» перенесён из-за неблагоприятных погодных условий.
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Общество
С 1 марта жизнь россиян изменится
С первого марта вступает в силу закон, узаконивающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.