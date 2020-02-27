С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса. По его словам, запрет не распространяется на авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air. Принимать и отправлять их самолеты на иранском направлении будет только терминал F аэропорта «Шереметьево».

Происшествия Песков прокомментировал нападение на чеченского блогера В Кремле не считают нападение в Польше на чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова важным событием для российской повестки и не связывают подобные нападения с тем, что их жертвами становятся критики действий главы Чечни Рамзана Кадырова.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Общество Власти Петербурга согласовали шествие памяти Бориса Немцова В эту субботу акция памяти политика, убитого пять лет назад неподалеку от Кремля, пройдет и в Москве.

Путешествия Туроператоры приостановили продажу туров в Италию Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.

Политика Мамиашвили и Тедеев награждены орденом Александра Невского Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев награждены орденом Александра Невского, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке Воспитанник одного из московских детских домов в ходе посещения тематического парка развлечений «Остров мечты» попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.

Футбол Бенфика – Шахтер Донецк: команды сыграют по веселому сценарию В матчах национальных чемпионатов оппоненты явно экономили силы, скромно победив явно уступающие им в классе команды («Жил Висенте» и «Десну» соответственно) с одинаковым счетом 1:0. Однако, от грядущей встречи в Лиге Европы мы вправе ждать повторения «веселого» сценария недельной давности.

Политика ВОЗ высоко оценила действия России по борьбе с коронавирусом Агрессивные меры позволили России не допустить развитие коронавируса, заявил 27 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга, трансляция которого велась в микроблоге организации в Twitter.

Экономика Экономисты оценили последствия новых санкций против России Ожидается, что полномасштабные санкции против российского суверенного долга будут ощущаться далеко за пределами США и РФ, так как российские гособлигации играют важную роль в глобальной финансовой системе.

Финансы Считаем дивиденды Сбербанка: они могут составить ₽18,7 на акцию Если ожидания по дивидендам подтвердятся, то выплаты составят 50% от чистой прибыли по МСФО — 422,5 млрд руб. На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, и компания платит равные дивиденды по этим бумагам.

Интернет WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением Специалисты аналитической компании SensorTower пришли к выводу, что по итогам прошлого месяца WhatsApp уступил первенство Tik Tok по количеству скачиваний.

Технологии Google просит у США разрешения снова работать с Huawei Американский гигант Google обратился к властям Соединенных Штатов Америки с просьбой снять запрет на сотрудничество с китайской компанией Huawei.

Политика Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Биатлон Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4х6 км на чемпионате Европы, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".

Здоровье У вернувшейся из Италии жительницы Воронежа заподозрили коронавирус В Воронеже прибывшая из Италии девушка обратилась в больницу с признаки ОРВИ и была госпитализирована для проверки на коронавирус.