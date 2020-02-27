Общество
ВедомостиРоссия ограничит авиасообщение с Ираном
С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса. По его словам, запрет не распространяется на авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air. Принимать и отправлять их самолеты на иранском направлении будет только терминал F аэропорта «Шереметьево».
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Происшествия
Песков прокомментировал нападение на чеченского блогера
В Кремле не считают нападение в Польше на чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова важным событием для российской повестки и не связывают подобные нападения с тем, что их жертвами становятся критики действий главы Чечни Рамзана Кадырова.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Общество
Власти Петербурга согласовали шествие памяти Бориса Немцова
В эту субботу акция памяти политика, убитого пять лет назад неподалеку от Кремля, пройдет и в Москве.
Путешествия
Туроператоры приостановили продажу туров в Италию
Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.
Армия и оружие
Сирийцы потеряли стратегически важный город в Идлибе
Отряды вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, отбили у правительственных сил Сирии стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.
Автоспорт
Гасли стал вторым в пятый день тестов «Формулы-1» в Барселоне
Французский пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли, который является напарником россиянина Даниила Квята, показал второе время по итогам пятого дня предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне.
Политика
Мамиашвили и Тедеев награждены орденом Александра Невского
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев награждены орденом Александра Невского, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Воспитанник одного из московских детских домов в ходе посещения тематического парка развлечений «Остров мечты» попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
Футбол
Бенфика – Шахтер Донецк: команды сыграют по веселому сценарию
В матчах национальных чемпионатов оппоненты явно экономили силы, скромно победив явно уступающие им в классе команды («Жил Висенте» и «Десну» соответственно) с одинаковым счетом 1:0. Однако, от грядущей встречи в Лиге Европы мы вправе ждать повторения «веселого» сценария недельной давности.
Политика
ВОЗ высоко оценила действия России по борьбе с коронавирусом
Агрессивные меры позволили России не допустить развитие коронавируса, заявил 27 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга, трансляция которого велась в микроблоге организации в Twitter.
Политика
Шнуров назвал «петухами» членов партии «Единая Россия»
На опровержение слухов по поводу смены названия и лидера партии «Единая Россия» весьма своеобразно отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Экономика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
Ожидается, что полномасштабные санкции против российского суверенного долга будут ощущаться далеко за пределами США и РФ, так как российские гособлигации играют важную роль в глобальной финансовой системе.
Гаджеты
Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Общество
Глава ВОЗ: коронавирус в мире распространяется быстрей, чем в Китае
Как сообщает ToDay News Ufa, ВОЗ обеспокоен стремительным распространением коронавируса в мире.
Происшествия
Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре
"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Финансы
Считаем дивиденды Сбербанка: они могут составить ₽18,7 на акцию
Если ожидания по дивидендам подтвердятся, то выплаты составят 50% от чистой прибыли по МСФО — 422,5 млрд руб. На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, и компания платит равные дивиденды по этим бумагам.
Интернет
WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением
Специалисты аналитической компании SensorTower пришли к выводу, что по итогам прошлого месяца WhatsApp уступил первенство Tik Tok по количеству скачиваний.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Технологии
Google просит у США разрешения снова работать с Huawei
Американский гигант Google обратился к властям Соединенных Штатов Америки с просьбой снять запрет на сотрудничество с китайской компанией Huawei.
Политика
Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады
Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Биатлон
Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ
Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4х6 км на чемпионате Европы, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".
Транспорт
Пассажиры поезда из Москвы в Ниццу смогут вернуть билеты без сборов
Пассажиры смогут вернуть неиспользованные билеты на поезд Москва — Ницца — Москва без сборов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на РЖД.
Политика
В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков
Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Здоровье
У вернувшейся из Италии жительницы Воронежа заподозрили коронавирус
В Воронеже прибывшая из Италии девушка обратилась в больницу с признаки ОРВИ и была госпитализирована для проверки на коронавирус.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов за 300 тыс. км
Самым "долговечным" автомобилем оказался Toyota Land Cruiser – 15,7% из принявших участие в исследовании внедорожников проехали более 320 тыс. км. Рейтингом поделился американский портал iSeeCars, эксперты которого изучили показатели более 15,8 млн автомобилей, находящихся на ходу.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
Футбол
Тарасов перенёс операцию на сломанной ноге
Общество
Экс-посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от китайского коронавируса, пишет «Коммерсант».