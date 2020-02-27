Общество

ВедомостиВедомостиРоссия ограничит авиасообщение с Ираном

С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса. По его словам, запрет не распространяется на авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air. Принимать и отправлять их самолеты на иранском направлении будет только терминал F аэропорта «Шереметьево».
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Россия ограничивает авиасообщение с Ираном

Коммерсантъ10:14

Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

РИА Новости08:22

«Аэрофлот» и Korean Air продолжат летать из России в Южную Корею

Известия08:56

Россия ограничит авиасообщение с Ираном

ТАСС08:02

Минтранс объявил об ограничении авиасообщения с Ираном

РБК08:48

Россия с 28 февраля ограничивает авиасообщение с Ираном

RT на русском08:20

Запрет на полеты из РФ в Южную Корею не коснется рейсов «Аэрофлота» и Korean Air

Интерфакс08:10
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Происшествия

Песков прокомментировал нападение на чеченского блогера

В Кремле не считают нападение в Польше на чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова важным событием для российской повестки и не связывают подобные нападения с тем, что их жертвами становятся критики действий главы Чечни Рамзана Кадырова.
Интерфакс 04:57
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Общество

Власти Петербурга согласовали шествие памяти Бориса Немцова

В эту субботу акция памяти политика, убитого пять лет назад неподалеку от Кремля, пройдет и в Москве.
Эхо Москвы 09:04
Путешествия

Туроператоры приостановили продажу туров в Италию

Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.
Lenta.ru 06:29
Армия и оружие

Сирийцы потеряли стратегически важный город в Идлибе

Отряды вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, отбили у правительственных сил Сирии стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.
Lenta.ru 01:04
Автоспорт

Гасли стал вторым в пятый день тестов «Формулы-1» в Барселоне

Французский пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли, который является напарником россиянина Даниила Квята, показал второе время по итогам пятого дня предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне.
РИА Новости 12:19
Политика

Мамиашвили и Тедеев награждены орденом Александра Невского

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев награждены орденом Александра Невского, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:50
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Воспитанник одного из московских детских домов в ходе посещения тематического парка развлечений «Остров мечты» попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
РБК 11:04
Армия и оружие

ВАЖНО: Армия Сирии захлопнула оплот боевиков на юге Идлиба

Rusvesna.su 06:13
Футбол

Бенфика – Шахтер Донецк: команды сыграют по веселому сценарию

В матчах национальных чемпионатов оппоненты явно экономили силы, скромно победив явно уступающие им в классе команды («Жил Висенте» и «Десну» соответственно) с одинаковым счетом 1:0. Однако, от грядущей встречи в Лиге Европы мы вправе ждать повторения «веселого» сценария недельной давности.
Legalbet 25 февраля в 02:56
Политика

ВОЗ высоко оценила действия России по борьбе с коронавирусом

Агрессивные меры позволили России не допустить развитие коронавируса, заявил 27 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга, трансляция которого велась в микроблоге организации в Twitter.
Красная весна 12:21
Политика

Шнуров назвал «петухами» членов партии «Единая Россия»

На опровержение слухов по поводу смены названия и лидера партии «Единая Россия» весьма своеобразно отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Live24 вчера в 04:30
Экономика

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

Ожидается, что полномасштабные санкции против российского суверенного долга будут ощущаться далеко за пределами США и РФ, так как российские гособлигации играют важную роль в глобальной финансовой системе.
Инфорос вчера в 01:38
Гаджеты

Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Газета DAILY 06:11
Общество

Глава ВОЗ: коронавирус в мире распространяется быстрей, чем в Китае

Как сообщает ToDay News Ufa, ВОЗ обеспокоен стремительным распространением коронавируса в мире.
ToDay News Ufa 10:52
Происшествия

Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru 08:45
Финансы

Считаем дивиденды Сбербанка: они могут составить ₽18,7 на акцию

Если ожидания по дивидендам подтвердятся, то выплаты составят 50% от чистой прибыли по МСФО — 422,5 млрд руб. На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, и компания платит равные дивиденды по этим бумагам.
РБК 03:38
Интернет

WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением

Специалисты аналитической компании SensorTower пришли к выводу, что по итогам прошлого месяца WhatsApp уступил первенство Tik Tok по количеству скачиваний.
Московский Комсомолец в Марий Эл 12:11
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия 06:32
Технологии

Google просит у США разрешения снова работать с Huawei

Американский гигант Google обратился к властям Соединенных Штатов Америки с просьбой снять запрет на сотрудничество с китайской компанией Huawei.
Городовой 07:07
Политика

Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады

Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.
REGNUM 07:26
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Биатлон

Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ

Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4х6 км на чемпионате Европы, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".
РИА Новости 10:26
Транспорт

Пассажиры поезда из Москвы в Ниццу смогут вернуть билеты без сборов

Пассажиры смогут вернуть неиспользованные билеты на поезд Москва — Ницца — Москва без сборов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на РЖД.
RT на русском 11:41
Политика

В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков

Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру вчера в 04:55
Здоровье

У вернувшейся из Италии жительницы Воронежа заподозрили коронавирус

В Воронеже прибывшая из Италии девушка обратилась в больницу с признаки ОРВИ и была госпитализирована для проверки на коронавирус.
Гудвилл.онлайн 05:32
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов за 300 тыс. км

Самым "долговечным" автомобилем оказался Toyota Land Cruiser – 15,7% из принявших участие в исследовании внедорожников проехали более 320 тыс. км. Рейтингом поделился американский портал iSeeCars, эксперты которого изучили показатели более 15,8 млн автомобилей, находящихся на ходу.
Авторамблер 11:03
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
Радио Маяк вчера в 14:37
Футбол

Тарасов перенёс операцию на сломанной ноге

Sport.ru 11:59
Общество

Экс-посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса

Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от китайского коронавируса, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 11:45
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