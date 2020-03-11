Общество
Газета.RuРоссия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
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Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Футбол
Дубль Льоренте помог «Атлетико» выбить «Ливерпуль» из ЛЧ
Футбол
Иличич установил абсолютный рекорд в матчах плей-офф Лиги чемпионов
На 82-ой минуте Йосип Иличич оформил покер и принес своей команде волевую победу, а также стал первым в истории Лиги чемпионов футболистом, который смог забить четыре мяча в выездном матче плей-офф турнира.
Политика
Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Экономика
Путин переиграл Трампа, а Герману Грефу придется помучиться с Набиуллиной
Владимир Путин одним махом в один момент изменил сценарий развития всей мировой экономики как минимум на ближайшие несколько лет, приняв решение выйти из сделки ОПЕК+.
Энергетика
Минэкономики запуталось в сетях
Минэкономики поддержало позицию Минэнерго и "Россетей" о необходимости дифференциации единого тарифа ФСК (управляет магистральными сетями), следует из письма нового главы ведомства Максима Решетникова вице-премьеру Юрию Борисову от 5 марта (есть у "Ъ").
Футбол
У футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Политика
Госдума приняла поправки к Конституции
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Здоровье
Второй человек в истории излечился от ВИЧ
Второй человек за всю историю полностью излечился от ВИЧ, этот факт подтвердили врачи в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
Экономика
Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли призналась, что влюблена в актера «Великолепного века»
Мирьем Узерли призналась в одном из интервью, что влюблена в актера-коллегу по "Великолепному Веку" Озана Гювена.
Авто
Новый Toyota Highlander сертифицировали в России
В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для нового поколения внедорожника Toyota Highlander.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Космос
Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли
Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Армия и оружие
США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Экономика
Потребитель судится с Челябинским цинковым заводом
ООО «Завод "Стройдеталь"» подало иск к входящему в УГМК Челябинскому цинковому заводу, требуя признать, что отказ ЧЦЗ поставлять цинк нарушает закон о защите конкуренции.
Общество
Группа Lindemann даст в Москве два концерта вместо одного
Общество
Путин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе
Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе".
Футбол
Полет в космос: футболист «Химок» повторил легендарный гол ван Перси
Нападающий футбольного клуба "Химки" Дмитрий Барков в матче 26-го тура ФНЛ повторил уникальный гол голландского нападающего Робина ван Перси, забитый им головой в прыжке на чемпионате мира по футболу 2014 года в ворота сборной Испании.
Общество
В Италии закроют почти все магазины
В стране будет приостановлена почти вся торговая деятельность.
Футбол
«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Общество
В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса
В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Экономика
Отельерам мешают налоги
Бизнес просит отказаться от гостиничного сбора Представители бизнеса через "Опору России" рассчитывают добиться отказа от включения гостиничного сбора и других платежей в Налоговый кодекс, на чем настаивает Минфин.