Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
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Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ

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Новые меры по борьбе с коронавирусом в России. Главное

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Источник: ограничение полетов в 4 страны ЕС может затронуть более 700 рейсов компаний РФ

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