С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

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