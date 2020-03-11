Общество
Газета.RuРоссия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
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Политика
Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги
В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
Происшествия
На Сахалине во время метели автобус с пассажирами застрял в сугробе
Сорок пять пассажиров автобуса, следовавшего из Поронайска в Южно-Сахалинск ночью 11 марта, не смогли добраться до пункта назначения.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Штрафы для российских водителей решили оставить прежними
Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Общество
В Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об уничтожении восьми сирийских комплексов «Панцирь»
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Политика
США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Общество
Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
У супругов ухудшилось самочувствие, в частности, они жаловались на слабость и боли в теле.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Авто
Tesla выпустила миллионный электромобиль
Компания Tesla выпустила юбилейный автомобиль. Миллионным электрокаром стал Model Y красного цвета.
Энергетика
Еще три страны объявили нефтяную войну России
Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе
Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Киберспорт
Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети
Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирована Валентина Талызина
Народную артистку РСФСР Валентину Талызину госпитализировали в Москве.
Энергетика
В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть
Замминистр энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Футбол
Матчи РПЛ в Москве смогут посетить не более 5000 человек
Как сообщает пресс-служба Лиги, до 10 апреля 2020 года на матчи на территории Москвы будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.
Гаджеты
Показан новый «Проводник» из Windows 10X
Новый «Проводник» в Windows 10X Из функций остались только настройки сортировок файлов и создание новое папки.
Авто
В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на авто
Депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов считает, что компании «АвтоВАЗ» в сложившейся ситуации не стоит корректировать стоимость продаваемых автомобилей.
Футбол