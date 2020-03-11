Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
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Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

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Источник: ограничение полетов в 4 страны ЕС может затронуть более 700 рейсов компаний РФ

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 20:13, Ашберн
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