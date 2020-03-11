Общество
Газета.RuРоссия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
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Президент России согласился обнулить свои президентские сроки
10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение поправку об обнулении президентских сроков и снятии ограничений на сроки президентства.
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Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ
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Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Армия и оружие
Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике
Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
Игры
Представлена новая запись игрового процесса тактики «Партизаны 1941»
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РПЦ призвала к усиленной молитве в связи с эпидемией коронавируса
Орган управления Русской православной церкви просит «архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян» молиться «о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
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Дорогую недвижимость дочери и внука Назарбаева арестовали в Лондоне
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Lindemann проведет в Москве два концерта вместо одного
Футбол
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
Общество
Из-за режима самоизоляции туристы отменяют поездки в Москву
Туроператоры попросили правительство Москвы объяснить, что подразумевается под «самоизоляцией» для иностранных туристов, а также о сроках действия этих ограничений, так как путешественники отказываются от поездок в Москву из-за длительного карантина.
Футбол
Карасев назначен на матч «Севилья» – «Рома» в Лиге Европы
Матч «Севилья» – «Рома» состоится в четверг, 12 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
Армия и оружие
США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
Общество
Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
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Тухель: сегодня быть тренером такой команды — это настоящее наслаждение
Важно было показать это на деле. Сегодня быть тренером такой команды — это настоящее наслаждение.
Здоровье
Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях
Еще одной смертельной болезнью считается аллергия.
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Сериал «Чужак» установил рекорд по просмотрам на HBO
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Стартовали продажи смартфона Realme 6
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Вин Дизель рассказал о своей роли в фильме «Тор: Любовь и гром»
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Кино
Исполнитель роли Джоффри в «Игре престолов» возобновил кинокарьеру
27-летний ирландский актер Джек Глисон, сыгравший Джоффри Баратеона в "Игре престолов" и после заявивший, что не планирует продолжать актерскую карьеру, все-таки вернется на экраны.
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Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание
Ранее ряд СМИ публиковал информацию о смерти Анастасии Заворотнюк, однако данные сведения ее дочь опровергла.
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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
Армия и оружие
Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.