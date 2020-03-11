С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

Политика Президент России согласился обнулить свои президентские сроки 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение поправку об обнулении президентских сроков и снятии ограничений на сроки президентства.

Общество Из-за режима самоизоляции туристы отменяют поездки в Москву Туроператоры попросили правительство Москвы объяснить, что подразумевается под «самоизоляцией» для иностранных туристов, а также о сроках действия этих ограничений, так как путешественники отказываются от поездок в Москву из-за длительного карантина.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание Ранее ряд СМИ публиковал информацию о смерти Анастасии Заворотнюк, однако данные сведения ее дочь опровергла.