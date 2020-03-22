Коронавирус

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Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Как сообщается, регулярные рейсы в Стамбул, а также чартеры для вывоза российских граждан сохраняются.
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с чего всё началось

Россия ограничит авиасоообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом

Об этом говорится в телеграмме Росавиации, текст которой есть в распоряжении ТАСС. Как следует из телеграммы, будут ограничены полеты в Турцию (допустимы только рейсы в Стамбул), Японию (только в Токио), Вьетнам (только в Ханой) и Таиланд (Бангкок), Индию (Нью-Дели).
ТАСС08:15

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Россия ограничит авиасообщение с Турцией, Японией и Тайландом с 23 марта

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