Об этом говорится в телеграмме Росавиации, текст которой есть в распоряжении ТАСС. Как следует из телеграммы, будут ограничены полеты в Турцию (допустимы только рейсы в Стамбул), Японию (только в Токио), Вьетнам (только в Ханой) и Таиланд (Бангкок), Индию (Нью-Дели).

с чего всё началось

Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Как сообщается, регулярные рейсы в Стамбул, а также чартеры для вывоза российских граждан сохраняются.

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