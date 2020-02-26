Общество
РИА НовостиРоссия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Россия приостанавливает полеты в Южную Корею с 1 марта из-за распространения коронавирусного заболевания, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Исключение сделают для авиакомпаний "Аэрофлот" (регулярные и чартерные рейсы) и "Аврора" (только чартеры).
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с чего всё началось
Меры принимаются в связи с тем, что в Иране и Республике Корея отмечается рост заболеваемости новым типом коронавируса. В Италии также зафиксировано распространение вируса, однако, по словам Голиковой, в ее отношении сложно вводить ограничения, так как она входит в ЕС.Интерфакс08:32
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Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз отреагировала на обвинения в блефаропластике
36-летняя актриса Дарья Мороз в своем микроблоге ответила на многочисленные обвинения со стороны подписчиков.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Общество
Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Игры
В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3
Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
Армия и оружие
Эрдоган подтвердил просьбу к Трампу о поставке Patriot
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил отправку запроса в США на поставку ЗРК Patriot.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Экономика
Жители Гонконга получат по 1200 долларов на расходы
Экономика территории пострадала от месяцев сильных политических беспорядков, а в последнее время пострадала от воздействия коронавируса нового типа, который внес свои изменения не только экономику Китая, а всего мира.
Культура
«Правда, что, кроме убийств, все остальное было настоящее?» Запрещенный к показу в России фильм «Наташа» из проекта «Дау» добрался до Берлинале. Интервью режиссера Ильи Хржановского
У проекта до Парижа было свое пространство, сейчас «Дау» заходит погостить в иные пространства, например, на кинофестивали.
Общество
ВОЗ: в Китае снижается число заражений коронавирусом
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об уверенном снижении числа новых заражений смертельным коронавирусом в Китае.
Политика
Путин поддержал идею запрета на иностранные активы для президента
Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью запретить обладание иностранными активами за рубежом.
Политика
Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
Футбол
Трансфер Вернера может обойтись «Ливерпулю» в 30 млн евро
Переход Вернера может обойтись «Ливерпулю» в 30 миллионов евро, которые были прописаны в новом договоре футболиста в качестве отступных.
Баскетбол
Бейонсе спела на церемонии прощания с Коби Брайантом
Популярная певица Бейонсе выступила на церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом.
Общество
Минпросвещения не одобрило идею штрафовать за оскорбление учителей
В Минпросвещения не поддеривают идею ввести штрафы за оскорбления учителей и предупреждают, что одними запретами и штрафами нельзя создать комфортную психологическую среду в школах.
Космос
У Земли появился второй естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3 размером не более 6 м стал на время естественным спутником Земли.
Здоровье
В Пензе завершен первый этап реконструкции областной детской больницы
26 февраля 2020 губернатор Иван Белозерцев оценил результаты первого этапа реконструкции Пензенской областной детской больницы.
Политика
Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Экономика
Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Происшествия
Двоих детей унесло в открытое море в Сочи
Двоих детей 12 и 14 лет унесло в открытое море в Сочи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Армия и оружие
Popular Mechanics оценил российскую разработку новой атомной подлодки
Авторы статьи в издании Popular Mechanics, на материал которых ссылается «Правда.ру», утверждают, что Россия работает над созданием новой атомной подводной лодки.
Шоу-бизнес
Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками
Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками.