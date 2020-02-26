Меры принимаются в связи с тем, что в Иране и Республике Корея отмечается рост заболеваемости новым типом коронавируса. В Италии также зафиксировано распространение вируса, однако, по словам Голиковой, в ее отношении сложно вводить ограничения, так как она входит в ЕС.

с чего всё началось

Россия приостанавливает полеты в Южную Корею с 1 марта из-за распространения коронавирусного заболевания, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Исключение сделают для авиакомпаний "Аэрофлот" (регулярные и чартерные рейсы) и "Аврора" (только чартеры).

Теннис Мария Шарапова завершила карьеру Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.

Общество Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Экономика Жители Гонконга получат по 1200 долларов на расходы Экономика территории пострадала от месяцев сильных политических беспорядков, а в последнее время пострадала от воздействия коронавируса нового типа, который внес свои изменения не только экономику Китая, а всего мира.

Общество ВОЗ: в Китае снижается число заражений коронавирусом Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об уверенном снижении числа новых заражений смертельным коронавирусом в Китае.

Политика Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».

Общество Минпросвещения не одобрило идею штрафовать за оскорбление учителей В Минпросвещения не поддеривают идею ввести штрафы за оскорбления учителей и предупреждают, что одними запретами и штрафами нельзя создать комфортную психологическую среду в школах.

Космос У Земли появился второй естественный спутник Малый астероид 2020 CD3 размером не более 6 м стал на время естественным спутником Земли.