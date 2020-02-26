Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия из-за коронавируса ограничит авиасообщение с Южной Кореей

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта из-за коронавируса Россия временно ограничит авиасообщение с Южной Кореей. Об этом сообщает РИА "Новости".
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