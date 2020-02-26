Общество
Газета.RuРоссия из-за коронавируса ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта из-за коронавируса Россия временно ограничит авиасообщение с Южной Кореей. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США
В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Происшествия
В Ульяновске подросток ранил учительницу ножом
В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Религия
Патриарх Варфоломей раскритиковал межправославный диалог в Аммане
В совещании в Аммане принимали участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского политика из-за Шухевича
Спор между Соловьевым и Ковтуненко разгорелся во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Украинский политик называл героями Степана Бандеру и Романа Шухевича, указывая на то, что они защищали суверенитет страны, воевали за независимость Украины.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Общество
Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Общество
В Норвегии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Отмечается, что сам он чувствует себя хорошо. Ранее первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19 был зафиксирован в Грузии.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Политика
Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Политика
Японский «волк в овечьей шкуре» нам угрожает
Газета прямо угрожает «противодействием»: «И оно же (правительство Японии) должно уведомить российских лидеров, что если они не прислушаются к этим предостережениям, то Япония оставляет за собой право на соответствующие меры противодействия».
Происшествия
Собака спасла хозяина от смерти во сне
Музыка
На «Евровидение-2020» от России поедет Александр Панайотов
Россию на конкурсе «Евровидение» в этом году представит певец Александр Панайотов, сообщили СМИ.
Общество
Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса
Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Культура
Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы
Коллеги Владислава Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы журналиста в ходе съемок фильма.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе
Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
Общество
Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник
14% зданий — в аварийном состоянии, требуют реконструкции или капитального ремонта, более чем в 30,5% отсутствует водопровод.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию в одиночестве
Принц Гарри вернулся в Великобританию из Канады.