Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта из-за коронавируса Россия временно ограничит авиасообщение с Южной Кореей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Ульяновске подросток ранил учительницу ножом В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Религия Патриарх Варфоломей раскритиковал межправославный диалог в Аммане В совещании в Аммане принимали участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.

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Теннис Теннисистка Шарапова завершила карьеру Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.

Общество Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.

Общество В Норвегии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Отмечается, что сам он чувствует себя хорошо. Ранее первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19 был зафиксирован в Грузии.

Политика Японский «волк в овечьей шкуре» нам угрожает Газета прямо угрожает «противодействием»: «И оно же (правительство Японии) должно уведомить российских лидеров, что если они не прислушаются к этим предостережениям, то Япония оставляет за собой право на соответствующие меры противодействия».

Общество Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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