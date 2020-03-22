с чего всё началось

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации. Исключение сделают для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Футбол В матче чемпионата Белоруссии было назначено пять пенальти В матче первого тура белорусской Высшей лиги «Слуцк» дома одержал победу над мозырьской «Славией» со счетом 3:1. В составе хозяев дубль оформил Артем Сердюк, который отличился на 73-й минуте и на 79-й минуте с пенальти.

Общество В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.

Религия Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв от коронавируса COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта.

Армия и оружие Три самолета ВКС России с военными вирусологами вылетели в Италию Москва, 22 марта 2020, 17:04 — REGNUM В Италию вылетели три самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России с медицинским оборудованием и бригадами российских специалистов для оказания стране помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекцией.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Футбол «Зенит» продлил карантин до 29 марта Пресс-служба «Зенита» объявила о продлении карантина до 29 марта. Футболисты петербургского клуба продолжат тренироваться в домашнем режиме.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал две новые татуировки на лице Музыкант, сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных начал было долгую и болезненную процедуру избавления от татуировок на лице и успел обрадовать многих.