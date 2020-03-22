Коронавирус
РИА НовостиРоссия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации. Исключение сделают для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.
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с чего всё началось
«В соответствии с поручением правительства РФ в 00:00 часов по московскому времени 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территорию иностранных государств», — сообщил сайт Росавиации.Телеканал 360°09:55
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