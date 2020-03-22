В ведомстве указали, что за последнюю неделю в связи со сложной эпидемиологической обстановкой российские авиакомпании перевезли домой почти 20 тыс. граждан РФ. С 23 марта Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами.

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

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