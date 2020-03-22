Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоссия ограничивает авиасообщение со всеми странами

В ведомстве указали, что за последнюю неделю в связи со сложной эпидемиологической обстановкой российские авиакомпании перевезли домой почти 20 тыс. граждан РФ. С 23 марта Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами.
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Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

RT на русском15:28

Россия временно ограничила авиасообщение с другими странами

Rambler News Service09:24

Россия ограничит авиасообщение со всеми иностранными государствами

Газета.Ru13:07

Росавиация назвала условия продолжения чартерных рейсов за границу

РБК11:10

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Lenta.ru13:45

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

РИА Новости09:21

Россия решила ограничить авиасообщение со всеми странами

Новая газета08:30
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Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
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News.ru вчера в 16:44
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Хореограф, народный артист России, лауреат государственной премии Николай Боярчиков скончался в воскресенье, 22 марта, в Петербурге на 85-м году жизни.
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Силы Хафтара впервые захватили турецкую БМП ACV-15 в Ливии

В ходе недавних боев бойцам Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара удалось захватить в районе Триполи ценный трофей - боевую машину турецкого производства ACV-15.
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При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
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Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
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Подорожание возникнет из-за роста валют по отношению к рублю, так как стоимость рыбной продукции зависит от мировых долларовых цен.
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По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер, неоднократно признававшийся иконой стиля, признался, что и не думал о моде и своём стиле одежды до встречи с женой Миркой.
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Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне

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