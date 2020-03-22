Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации. Исключение сделают для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.
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Россия ограничит авиасообщение со всеми иностранными государствами

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Россия ограничит авиасообщение со всеми иностранными государствами

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Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

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РИА Новости09:21

Россия решила ограничить авиасообщение со всеми странами

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