Коронавирус
РИА НовостиРоссия ограничит полеты в США, Британию и ОАЭ
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте правительства.
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Россия ограничивает авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ из-за коронавируса
Национальная служба новостей06:31
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Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 147
В России за сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом, из которых 31 — в Москве.
Происшествия
Следком завершил расследование уголовного дела историка Соколова
Расследование по уголовному делу в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве молодой аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Армия и оружие
США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе
Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о мерах профилактики коронавируса в войсках
Российское военное ведомство обнародовало меры, которые предпринимаются в Вооруженных силах для профилактики возникновения и распространения коронавируса среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Хоккей
«Ак Барс» обратился с просьбой завершить сезон КХЛ
«Ак Барс» обратился в лигу с предложением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/2020 без определения обладателя Кубка Гагарина.
Происшествия
Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Политика
Премьер Украины предрек экономический кризис стране
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство должно быть готово к экономическому кризису в стране.
Политика
Памфилова оценила возможность переноса голосования по Конституции
Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, никто не собирается проводить голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании ЦИК.
Общество
Российские авиакомпании не могут вывезти россиян из Черногории
Картина дня: Запрет экспорта продуктов, Москва без карантина, перенос Евро-2020 Авиакомпания "Победа", являющаяся дочерним предприятием "Аэрофлота", не может вывезти из Черногории около тысячи россиян, несмотря на наличие у них билетов, так как правительство страны не выдает разрешение на вывоз.
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
Политика
Песков рассказал о тестах на коронавирус в администрации президента
Анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 сдали сотрудники администрации президента, которые готовят мероприятия с участием российского лидера Владимира Путина.
Политика
Украинский телеканал наложил на обращение Зеленского титры об убийстве
Украинский канал ICTV во время обращения президента Владимира Зеленского по ошибке запустил титры об убийстве.
Общество
Скончался писатель Эдуард Лимонов
Писатель и политик Эдуард Лимонов умер во вторник вечером в больнице в Москве, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Общество
В Киевской области введён режим чрезвычайной ситуации
«Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, причинённую вирусом COVID-19, решили классифицировать её как «медико-биологическую чрезвычайную ситуацию естественного характера регионального уровня» и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.
Наука
Еще один новый путь заражения коронавирусом выявили ученые
Культура
Тина Канделаки продюсирует съёмки комедийного сериала в Мурманске
В областном центре начались съёмки комедийного сериала «Иван» c Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой в главных ролях.
Общество
Абрамович бесплатно предоставил медикам отель «Челси»
Владелец "Челси" Роман Абрамович решил отдать отель "Миллениум" на стадионе "Стэмфорд Бридж" для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом COVID-19.
Общество
РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единые таможню и суд
Во время переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Общество
В Челябинской области вводится режим повышенной готовности
На Южном Урале с 19 марта вводится режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
По мнению специалистов из Германии, значительная часть европейских туристов могла заразиться коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии.
Общество
Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.