Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте правительства.

Россия ограничит полеты в США, Британию и ОАЭ

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