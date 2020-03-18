Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссия ограничит полеты в США, Британию и ОАЭ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте правительства.
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Россия вводит ограничения на полёты в Британию, США и ОАЭ

RT на русском06:29

Россия ограничит полеты в США, Британию и ОАЭ

РИА Новости06:37

Россия ограничивает авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ из-за коронавируса

Национальная служба новостей06:31

Россия введет ограничения на полеты в США, Великобританию и ОАЭ

РБК06:50

Россия с 20 марта ограничит полеты в США, Великобританию и ОАЭ

Коммерсантъ06:28

Россия ограничит авиасообщение с еще тремя странами

Lenta.ru06:25

Россия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ с полуночи 20 марта

Интерфакс06:27
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 147

В России за сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом, из которых 31 — в Москве.
Известия 07:33
Происшествия

Следком завершил расследование уголовного дела историка Соколова

Расследование по уголовному делу в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве молодой аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Peterburg2.ru 06:35
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Ведомости 03:01
Общество

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

Известия 04:34
Здоровье

ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 11:25
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Армия и оружие

США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе

Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Газета.Ru 03:45
Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о мерах профилактики коронавируса в войсках

Российское военное ведомство обнародовало меры, которые предпринимаются в Вооруженных силах для профилактики возникновения и распространения коронавируса среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.
Московский Комсомолец 06:23
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
Хоккей

«Ак Барс» обратился с просьбой завершить сезон КХЛ

«Ак Барс» обратился в лигу с предложением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/2020 без определения обладателя Кубка Гагарина.
Вести Татарстан 06:20
Происшествия

Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Коммерсантъ 06:39
Политика

Премьер Украины предрек экономический кризис стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство должно быть готово к экономическому кризису в стране.
РЕН ТВ 07:23
Политика

Памфилова оценила возможность переноса голосования по Конституции

Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, никто не собирается проводить голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании ЦИК.
РИА Новости 05:41
Общество

Российские авиакомпании не могут вывезти россиян из Черногории

Картина дня: Запрет экспорта продуктов, Москва без карантина, перенос Евро-2020 Авиакомпания "Победа", являющаяся дочерним предприятием "Аэрофлота", не может вывезти из Черногории около тысячи россиян, несмотря на наличие у них билетов, так как правительство страны не выдает разрешение на вывоз.
Национальная служба новостей вчера в 16:31
Музыка

Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
REGNUM 02:28
Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
Эхо Москвы вчера в 12:00
Политика

Песков рассказал о тестах на коронавирус в администрации президента

Анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 сдали сотрудники администрации президента, которые готовят мероприятия с участием российского лидера Владимира Путина.
RT на русском 07:05
Политика

Украинский телеканал наложил на обращение Зеленского титры об убийстве

Украинский канал ICTV во время обращения президента Владимира Зеленского по ошибке запустил титры об убийстве.
РИА Новости 03:30
Общество

Скончался писатель Эдуард Лимонов

Писатель и политик Эдуард Лимонов умер во вторник вечером в больнице в Москве, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.
Москва 24 вчера в 13:31
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Общество

В Киевской области введён режим чрезвычайной ситуации

«Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, причинённую вирусом COVID-19, решили классифицировать её как «медико-биологическую чрезвычайную ситуацию естественного характера регионального уровня» и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.
REGNUM 06:40
Наука

Еще один новый путь заражения коронавирусом выявили ученые

Live24 16 марта в 06:35
Культура

Тина Канделаки продюсирует съёмки комедийного сериала в Мурманске

В областном центре начались съёмки комедийного сериала «Иван» c Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой в главных ролях.
Северпост 06:35
Общество

Абрамович бесплатно предоставил медикам отель «Челси»

Владелец "Челси" Роман Абрамович решил отдать отель "Миллениум" на стадионе "Стэмфорд Бридж" для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом COVID-19.
Pravda.Ru 06:58
Общество

РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единые таможню и суд

Во время переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК.
РИА Новости 02:36
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Общество

В Челябинской области вводится режим повышенной готовности

На Южном Урале с 19 марта вводится режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Российская газета 06:04
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

По мнению специалистов из Германии, значительная часть европейских туристов могла заразиться коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии.
ИнфоСМИ 06:24
Общество

Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.
РБК 06:37
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