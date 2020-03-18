Коронавирус
Моя Москва.онлайнРоссия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ
Ограничения вступают в силу с 20 марта. На фоне ситуации с пандемией коронавируса, Россия вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.
Читать в источнике
Оценить200
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия ограничивает авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ из-за коронавируса
Национальная служба новостей06:31
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Политика
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе
Президент России Владимир Путин призвал граждан не доверять фейковой информации о коронавирусе в стране.
Футбол
Появилось фото новой формы «Ливерпуля» бирюзового цвета
Портал Footy Headlines опубликовал фотографии выездной формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21. Новая экипировка бирюзового цвета.
Финансы
Курс доллара превысил 78 рублей
Курс евро растет на 3,45%, до 85,76 рубля. На старте торгов доллар превысил отметку в 79 рублей, обновив максимумы с февраля 2016 года.
Политика
Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве
В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Здоровье
В Воронеже ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
На территории Воронежа введен режим повышенной готовности в целях снижения рисков распространения вирусных заболеваний.
Технологии
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Гаджеты
Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Футбол
Сергей Прядкин: «Ясно одно: национальные чемпионаты нужно доиграть»
Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал о том, как принималось решение о приостановке Тинькофф — чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса.
Кино
Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Общество
Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи
Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Общество
«Первый канал» и МТС создадут совместный бизнес
Компании готовы вместе инвестировать в контент МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать новые проекты телеканала, а «Первый» — большие данные оператора для анализа своей аудитории в интернете.
Шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева показала поклонникам изменившуюся фигуру
Поклонники в комментариях к посту заявили, что супруга Николаева на кадрах беременна, после чего принялись поздравлять пару с грядущим пополнением.
Здоровье
Описан худший сценарий развития пандемии коронавируса
Известный японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро рассказал, какой сценарий распространения коронавирусной инфекции в мире стал бы наихудшим.
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
Гаджеты
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Общество
Глава Карелии предложил разрешить вести ИЖС на участках, оставшихся после аварийных домов
Глава Карелии Артур Парфенчиков во время селекторного совещания с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным предложил изменить федеральное законодательство и разрешить отдавать земельные участки для индивидуального строительства после сноса аварийного жилья, предназначенного под расселение.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Общество
Названо число новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Футбол
Чаловым интересуются три клуба АПЛ
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов интересен трем клубам АПЛ.Сообщается, что за российским нападающим следят "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Брайтон".
Общество
США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира
США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
Экономика
Ущерб для выставочного бизнеса России оценили в 50 млрд рублей
В результате отрасль потеряет свыше 50 миллиардов рублей, не говоря уже о прочих последствиях — банкротстве компаний, массовых увольнениях, сокращении зарплат, нехватке рабочих мест.
Политика
МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
Шоу-бизнес
Милош Бикович рассказал о своих взглядах на секс без любви
Собчак напомнила актеру, что он является одним из секс-символов российского кинематографа, и его имидж далек от образа святого.