Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнРоссия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Ограничения вступают в силу с 20 марта. На фоне ситуации с пандемией коронавируса, Россия вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.
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