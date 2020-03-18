Ограничения вступают в силу с 20 марта. На фоне ситуации с пандемией коронавируса, Россия вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.

Россия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Финансы Курс доллара превысил 78 рублей Курс евро растет на 3,45%, до 85,76 рубля. На старте торгов доллар превысил отметку в 79 рублей, обновив максимумы с февраля 2016 года.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Футбол Сергей Прядкин: «Ясно одно: национальные чемпионаты нужно доиграть» Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал о том, как принималось решение о приостановке Тинькофф — чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество «Первый канал» и МТС создадут совместный бизнес Компании готовы вместе инвестировать в контент МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать новые проекты телеканала, а «Первый» — большие данные оператора для анализа своей аудитории в интернете.

Шоу-бизнес Молодая жена Игоря Николаева показала поклонникам изменившуюся фигуру Поклонники в комментариях к посту заявили, что супруга Николаева на кадрах беременна, после чего принялись поздравлять пару с грядущим пополнением.

Здоровье Описан худший сценарий развития пандемии коронавируса Известный японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро рассказал, какой сценарий распространения коронавирусной инфекции в мире стал бы наихудшим.

Музыка Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020» Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.

Общество Глава Карелии предложил разрешить вести ИЖС на участках, оставшихся после аварийных домов Глава Карелии Артур Парфенчиков во время селекторного совещания с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным предложил изменить федеральное законодательство и разрешить отдавать земельные участки для индивидуального строительства после сноса аварийного жилья, предназначенного под расселение.

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Общество Названо число новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.

Футбол Чаловым интересуются три клуба АПЛ Форвард ЦСКА Фёдор Чалов интересен трем клубам АПЛ.Сообщается, что за российским нападающим следят "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Брайтон".