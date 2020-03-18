Коронавирус
Моя Москва.онлайнРоссия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ
Ограничения вступают в силу с 20 марта. На фоне ситуации с пандемией коронавируса, Россия вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.
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Россия ограничивает авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ из-за коронавируса
Национальная служба новостей06:31
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Крупные британские сети супермаркетов начали ограничивать покупку продуктов, пользующихся большим спросом из-за паники в связи с коронавирусом, отпуск туалетной бумаги, макарон и молока ограничен до двух-четырех упаковок в одни руки, следует из сообщений ритейлеров.
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
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Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН
Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.
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Один из девяти двигателей на первой ступени ракеты-носителя Falcon-9 преждевременно выключился при запуске спутников Starlink, это не помешало выведению космических аппаратов на расчётную орбиту, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.
Общество
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Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
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Пермская филармония организует прямые трансляции концертов
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Способное достроить «Северный поток-2» судно вновь сменило курс
Судно "Академик Черский" изменило курс и движется в сторону Мозамбика.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent обновила минимум ноября 2003 года
Цена нефти Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
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В ближайшие месяцы в мировых нефтехранилищах может не остаться места
Нефтяные трейдеры предсказывают, что уже в ближайшие месяцы «все нефтехранилища на планете будут заполнены».
Происшествия
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В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Политика
Медведев призвал западные страны прекратить заниматься «менторством»
Западным странам, продолжающим "с параноидальным упорством" поддерживать антироссийские санкции, стоит заняться более насущными проблемами, такими как борьба с пандемией коронавируса и стабилизация мировой экономики, а не продолжать свое менторство, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Авто
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Общество
Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу
Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Технологии
В Петербурге начали разрабатывать вакцину против коронавируса
Ученые Северной столицы приступили к разработке вакцины от коронавируса COVID-19.
Общество
В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
Автомобили с пробегом в России дорожают
Средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом в России к концу февраля 2020 года составила 630 тыс. рублей.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
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Общество
Ушел из жизни писатель Эдуард Лимонов
За жизнь Эдуарда Лимонова врачи боролись двое суток, сегодня ему сделали две операции. Однако организм не перенес нагрузки.
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Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе
Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Политика
МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
Спорт
В Assassin’s Creed: Odyssey пройдут бесплатные выходные
Ubisoft проведёт бесплатные выходные в Assassin’s Creed: Odyssey.