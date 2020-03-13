Транспорт

РБКРБКРоссия ограничит полеты в страны Европы

Будут ограничены перелеты из России в ЕС, за исключением: регулярных рейсов в столицы европейских стран, которые выполняются из терминала F Шереметьево; чартерных рейсов при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении — граждан Евросоюза.
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Россия ограничила полеты в несколько европейских стран

Телеканал 360°11 марта в 13:41

Отмены полетов в Европу. Главное

РБК14:48

Россия ограничила полеты в страны ЕС

Реальное время13:16

Россия ограничивает полеты в Европу

Башинформ14:54
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