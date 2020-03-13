Транспорт
РБКРоссия ограничит полеты в страны Европы
Будут ограничены перелеты из России в ЕС, за исключением: регулярных рейсов в столицы европейских стран, которые выполняются из терминала F Шереметьево; чартерных рейсов при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении — граждан Евросоюза.
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