Транспорт

РБКРБКРоссия ограничит полеты в страны Европы

Будут ограничены перелеты из России в ЕС, за исключением: регулярных рейсов в столицы европейских стран, которые выполняются из терминала F Шереметьево; чартерных рейсов при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении — граждан Евросоюза.
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Россия ограничила полеты в несколько европейских стран

Телеканал 360°11 марта в 13:41

Россия ограничит полеты в страны Европы

РБК13:11

Россия ограничила полеты в страны ЕС

Реальное время13:16

Россия ограничивает полеты в Европу

Башинформ14:54
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