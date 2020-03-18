Как сообщает сайт правительства РФ, с 20 марта будут ограничены авиаперелёты в Великобританию, США и ОАЭ.

Россия ограничит полёты в Великобританию, США и ОАЭ

Политика Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.

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Общество Названа общая черта жертв коронавируса По данным медиков, почти половина умерших из-за коронавируса ранее страдали по меньшей мере от трех заболеваний, у четверти пациентов была одна или две проблемы со здоровьем.

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