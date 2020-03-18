Коронавирус
Ореанда-НовостиРоссия ограничит полёты в Великобританию, США и ОАЭ
Как сообщает сайт правительства РФ, с 20 марта будут ограничены авиаперелёты в Великобританию, США и ОАЭ.
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Россия ограничивает авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ из-за коронавируса
Национальная служба новостей06:31
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Наука
Ученые приблизились к созданию неисчерпаемого источника энергии
Если ученым удастся реализовать идею управляемого термоядерного синтеза, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии.
Общество
«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян
Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
Путин призвал не верить вбросам и фейкам о коронавирусе в России
Владимир Путин призвал россиян следить за официальной информацией о коронавирусе.
Политика
Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской
От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысяч человек.
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Здоровье
Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом
Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Общество
Названа общая черта жертв коронавируса
По данным медиков, почти половина умерших из-за коронавируса ранее страдали по меньшей мере от трех заболеваний, у четверти пациентов была одна или две проблемы со здоровьем.
Общество
В Минпромторге рассказали, когда закончится ажиотаж в магазинах
Ажиотаж в столичных продовольственных магазинах на днях завершится, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 18 марта в эфире телеканала «Россия 24».
Кино
Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как самый худший фильм
Стоит отметить, что автор «Кошек» Том Хупер также получил личную «Золотую малину» как «Худший режиссер».
Наука
Еще один новый путь заражения коронавирусом выявили ученые
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Три клуба АПЛ заинтересованы в Чалове
В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ.
Политика
Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику
Президент России Владимир Путин заявил о праве Белоруссии самостоятельно вести свою внешнюю политику.
Общество
Соловьев навсегда изгнал украинского политолога за оскорбление гостя
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.
Политика
Обращение Зеленского сопроводили субтитрами с признанием в убийстве
Украинский телеканал ICTV запустил не те субтитры во время видеообращения лидера страны Владимира Зеленского.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Энергетика
Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне
Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
Космос
Лед Меркурия частично возник из его минералов
До сих пор считалось, что весь лед в приполярных кратерах экзогенный — то есть возник не на самой планете.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один — из Ленинградской области.
Футбол
Фелипе Мело: В сборной Бразилии договаривались, что каждый ударит Месси по ногам. Иначе не остановить
Бывший полузащитник «Ювентуса», «Интера» и сборной Бразилии Фелипе Мело рассказал, как он вместе с партнерами по национальной команде пытался остановить Лионеля Месси.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Спорт
В Assassin’s Creed: Odyssey пройдут бесплатные выходные
Ubisoft проведёт бесплатные выходные в Assassin’s Creed: Odyssey.
Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.