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Политика Путин подписал закон о поправках в Конституцию Президент подписал закон о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. Следующий шаг — одобрение поправок Конституционным судом.

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