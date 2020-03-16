Коронавирус

ВедомостиВедомостиПравительство запретило въезд иностранцам в Россию

О предстоящем запрете на въезд иностранцев в Россию премьер Михаил Мишустин сообщил по телефону белорусскому коллеге Сергею Румасу 15 марта.
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Власти закрывают границы на въезд

Коммерсантъ16:30

Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев

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Россия ограничит въезд иностранцев

РБК14:39

Россия ограничивает въезд иностранных граждан

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Иностранцам запретят с 18 марта въезд в Россию

Ведомости14:42

Россия начала закрывать границы из-за коронавируса

Lenta.ru15:22

Россия с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд иностранных граждан и лиц без гражданства

Интерфакс14:27
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«А меня не снимут на границе?»: что творится на вокзале с билетами на поезда в Россию и другие страны

КП - Беларусь12:53
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Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

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Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмен проводит с супругой почти все свободное время и практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе.
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Свитки Мертвого моря из вашингтонского музея оказались подделкой

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Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
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Футбол

Чемпионат Китая может начаться 18 апреля

Стартовые матчи нового сезона в чемпионате Китая могут пройти 18 апреля, сообщает британское издание Daily Mail.
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Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
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ВОЗ назвала число заразившихся коронавирусом в мире за сутки

За минувшие сутки коронавирусом нового типа в мире заразились почти 14 тысяч человек.
Газета.Ru 19:32
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Bloomberg прогнозирует доллар по 97 рублей

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В Иркутской области отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса

На прошедших выходных в Иркутске должен был состояться фестиваль «Крымская весна», но его отменили из-за риска распространения заболеть.
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Наука

Ученые узнали, влияет ли альтруизм на уровень счастья человека

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Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал

Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
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КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
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Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях

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Матч РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» отменили

Встреча 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом», которая должна была пройти в Москве в воскресенье, 22 марта, отменена.
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Пентагон предупредил об ограниченных ресурсах для борьбы с COVID-19

Министерство обороны США располагает лишь ограниченными ресурсами для того, чтобы помогать гражданским властям в борьбе с коронавирусом, заявил в понедельник представитель Пентагона Джонатан Рэт Хоффман.
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Как правило, игроки рынка стараются сформировать резервы на складах и регулярно пополнять свои хранилища.
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Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»

Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
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Подсистема Linux для Windows 10 будет распространяться с обновлениями

Редмонд, США, 16 марта 2020, 16:04 — REGNUM Подсистема Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) не будет включена в ядро операционной системы Window 10, а будет распространяться в виде обновлений по каналу Windows Update.
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Совбез ООН из-за вируса отложил все заседания до конца недели

Совет Безопасности ООН принял решение об отмене всех заседаний до конца недели из-за вспышки коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на несколько дипломатических источников в штаб-квартире ООН.
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Школы в Москве закроют с 21 марта

Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
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Трамп не исключил рецессии экономики США

Возможность рецессии американской экономики допустил президент США Дональд Трамп.
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Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.
Lenta.ru 06:27
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