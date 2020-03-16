Коронавирус
ВедомостиПравительство запретило въезд иностранцам в Россию
О предстоящем запрете на въезд иностранцев в Россию премьер Михаил Мишустин сообщил по телефону белорусскому коллеге Сергею Румасу 15 марта.
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 20:42, Ашберн
Экономика
Названы потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефть
Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" посчитали потери российских банков на фоне ситуации на нефтяном рынке и пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 93
В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
Армия и оружие
Из-за коронавируса киевская армия отменила ротацию войск на Донбассе
Командование ВСУ на Донбассе решило не проводить ротацию войск.
Футбол
35% представителей «Валенсии» Черышева заболели коронавирусом
Ранее сообщалось, что коронавирусом заболели пять представителей «Валенсии», среди которых три футболиста — Эсекьель Гарай, Эльяким Мангаля и Хосе Луис Гайя.
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент подписал закон о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. Следующий шаг — одобрение поправок Конституционным судом.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев поселился в клинике, чтобы ухаживать за Заворотнюк
Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмен проводит с супругой почти все свободное время и практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Футбол
Чемпионат Китая может начаться 18 апреля
Стартовые матчи нового сезона в чемпионате Китая могут пройти 18 апреля, сообщает британское издание Daily Mail.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
ВОЗ назвала число заразившихся коронавирусом в мире за сутки
За минувшие сутки коронавирусом нового типа в мире заразились почти 14 тысяч человек.
Финансы
Bloomberg прогнозирует доллар по 97 рублей
Отмечается, что с 19 февраля доллар уже вырос на 18% по отношению к рублю.
Здоровье
В Иркутской области отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса
На прошедших выходных в Иркутске должен был состояться фестиваль «Крымская весна», но его отменили из-за риска распространения заболеть.
Наука
Ученые узнали, влияет ли альтруизм на уровень счастья человека
Сотрудники Университета Бонна (Германия) и Гарвардского университета (США) узнали, как альтруизм влияет на уровень счастья человека.
Финансы
Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал
Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Игры
Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях
Футбол
Матч РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» отменили
Встреча 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом», которая должна была пройти в Москве в воскресенье, 22 марта, отменена.
Армия и оружие
Пентагон предупредил об ограниченных ресурсах для борьбы с COVID-19
Министерство обороны США располагает лишь ограниченными ресурсами для того, чтобы помогать гражданским властям в борьбе с коронавирусом, заявил в понедельник представитель Пентагона Джонатан Рэт Хоффман.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
Как правило, игроки рынка стараются сформировать резервы на складах и регулярно пополнять свои хранилища.
Кино
Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»
Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
Гаджеты
Подсистема Linux для Windows 10 будет распространяться с обновлениями
Редмонд, США, 16 марта 2020, 16:04 — REGNUM Подсистема Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) не будет включена в ядро операционной системы Window 10, а будет распространяться в виде обновлений по каналу Windows Update.
Общество
Совбез ООН из-за вируса отложил все заседания до конца недели
Совет Безопасности ООН принял решение об отмене всех заседаний до конца недели из-за вспышки коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на несколько дипломатических источников в штаб-квартире ООН.
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта
Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Политика
Трамп не исключил рецессии экономики США
Возможность рецессии американской экономики допустил президент США Дональд Трамп.
Политика
Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса
«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.