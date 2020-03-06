Политика

ВедомостиВедомостиРоссия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Гражданам Ирана запретили въезд в Россию для туризма, работы, в частных и в транзитных целях в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба
 правительства.
Коммерсантъ13:57

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Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса

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Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за коронавируса

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Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
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Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Федун пояснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в 5 миллионов баррелей в день.
Lenta.ru 15:32
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Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:17
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Украинский боксёр Александр Усик может нарушить планы организовать объединительный бой в тяжёлом весе с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
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Во время дуэли взглядов Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона

РБК 19:58
Общество

Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

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Общество

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Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Татар-информ вчера в 09:16
Авто

Объявили финалистов конкурса «Всемирный автомобиль года»

Тарантас Ньюс вчера в 07:36
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Губерниев и Драчев обвинили Тихонова в доносе, он ответил им тем же

Комментатор Дмитрий Губерниев и глава СБР Владимир Драчев обвинили четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в доносе на тренера биатлониста Александра Логинова, в номере которого две недели назад на ЧМ в Италии были проведены обыски.
МК-Спорт вчера в 06:28
Происшествия

МИД Украины проверит сведения о смерти украинских шахматистов в Москве

Известия 06:16
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Apple предупредила о нехватке iPhone для замены

В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.
Astera вчера в 13:56
Политика

В Гайане заявили о депортации трех россиян за «вмешательство» в выборы

Министр общественной безопасности южноамериканской Гайаны Хемраж Рамжаттан заявил о депортации из страны трех людей "российского происхождения" якобы из-за их "вмешательства" в выборы в стране, пишет газета Guyana Chronicle.
РИА Новости 12:08
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note 7 Pro получит поддержку Android 10

Компания Xiaomi вывела на рынок Redmi Note 7 Pro с новой версией операционной системы Android.
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Футбол

«Наполи» хочет приобрести Азмуна

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Общество

Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса

К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
Ведомости 10:05
Происшествия

WSJ: два члена королевской семьи Саудовской Аравии задержаны

Предыдущий наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Наиф и брат короля принц Ахмед были задержаны по подозрению в госизмене.
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Политика

Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж

Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.
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В Красноярске певица упала со сцены и допела песню со сломанной ногой

В ходе выступления Анастасия Вишневская оступилась и упала со сцены в оркестровую яму.
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Американцы испытали увеличенный дрон-камикадзе

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Москвичка по ошибке получила два миллиона рублей зарплаты и исчезла

Работодатель в Москве по ошибке перевел два миллиона рублей зарплаты одной из своих сотрудниц. Об этом сообщает «Московский комсомолец» .
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Армия и оружие

На Украине хотят усилить флот списанными кораблями США

Украинский военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что списанные военные корабли США могут очень сильно помочь ВМС Украины.
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Ребенка затравили на Украине из-за песни «Смуглянка»

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Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников

Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
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В PlayStation Store началась распродажа с двойными скидками

В магазине Sony началась новая распродажа, во время которой подписчики PlayStation Plus могут получить двойную скидку.
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К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
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Эксперт оценил перспективы укрепления курса рубля

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган прокомментировал перспективы укрепления курса рубля.
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Сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки согласовали в ОПЕК

ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Итоговое решение зависит от России.
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