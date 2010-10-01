Политика
BFM.ruРоссия ограничит въезд иностранцев из Китая
Правительство готовит распоряжение о временном ограничении на въезд в Россию иностранцев с территории Китая за исключением пункта пропуска в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС. Въезд из Китая в РФ будет ограничен с 4 февраля.
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с чего всё началось
МИДу России уведомить Китайскую Народную Республику, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер, — говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным.News.ruвчера в 16:50
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Кабмин ограничил въезд иностранцев из Китая в воздушных пунктах пропуска через границу РФ
Агентство Москвавчера в 16:17
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