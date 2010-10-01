с чего всё началось

Правительство готовит распоряжение о временном ограничении на въезд в Россию иностранцев с территории Китая за исключением пункта пропуска в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС. Въезд из Китая в РФ будет ограничен с 4 февраля.

Экономика Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.

Происшествия Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии Осенью прошлого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор - заведующего урологическим отделением признали виновным, ему назначили штраф в 3 миллиона рублей, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.

Общество Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Общество «Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.

Происшествия МВД России пресекло деятельность крупной банды автомошенников Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников, от действий которых с 2017 года пострадали более 300 человек.

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандал с ее дочерью Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, которая дружит с певицей Любовью Успенской, принесла извинения артистке за скандальный эфир, где главной героиней стала 30-летняя дочь исполнительницы Татьяна Плаксина.

Общество Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.

Политика Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.