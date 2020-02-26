Общество

ВедомостиВедомостиРоссия ограничит авиасообщение с Южной Кореей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
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Россия решила закрыть авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Известия19:32

Голикова: РФ закрывает границу Китаем и авиасообщение с Южной Кореей

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Что произошло за день: среда, 26 февраля

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Коронавирусу объявлен джихад

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:08

Россия с 1 марта закроет авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов «Аэрофлота»

ТАСС09:27

Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

РИА Новости14:13
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Политика

Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
РИА Новости 21:16
Армия и оружие

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Lenta.ru 14:12
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

RT на русском 22:41
Экономика

«Система» проведет инвестиции через «дочку»

Коммерсантъ 17:19
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Фигуристка Трусова выступила с новым номером на шоу в Москве

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию россиянка Александра Трусова представила новый показательный номер на шоу "Путь к победе!" в Москве.
ТАСС Спорт 15:00
Происшествия

Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Газета.Ru 10:26
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 15:18
Кино

Lucasfilm показала новую эпоху «Звездных войн»

Кинокомпания Lucasfilm представила новую эпоху "Звездных войн", которая получила название "Расцвет Республики" (Star Wars: The High Republic).
ТАСС вчера в 09:12
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Финансы

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
РБК 22:15
Общество

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
РИА Новости 18:45
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru 15:05
Общество

У троих россиян с Diamond Princess обнаружен коронавирус

Профиль 10:02
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Политика

Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ

Грузинские журналистки с криками набросились на российскую делегацию в Женеве, пытаясь пробиться к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Известия вчера в 07:22
Общество

Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Коммерсантъ 16:23
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ 10:15
Армия и оружие

Видео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США

Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата».
News.ru 11:07
Политика

Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву

Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 06:33
Гаджеты

Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы

Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
МонаВиста 12:51
Спорт

МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020

Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Sport.ru вчера в 12:14
Происшествия

В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

Коммерсантъ 00:59
Политика

Крымские татары предложили Зеленскому свой праздник

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в ответ на идею президента Украины Владимира Зеленского учредить День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя предложил праздник - праздник "Крымской весны", как пример истинного проявления в мире демократии.
РИА Новости 16:25
Игры

В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3

Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
Discover24 24 февраля в 02:15
Спорт

Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии

Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
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Футбол

Реал — Манчестер Сити 1:2

Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 14:16
Происшествия

В ямальском деле о коррупции в Росреестре появился новый фигурант

На Ямале в уголовном деле о серии коррупционных преступлений, в которых подозреваются должностные лица регионального управления Росреестра, появился новый фигурант.
REGNUM 00:50
Происшествия

Семь человек погибли при стрельбе на заводе в Милуоки

Семь человек стали жертвами стрельбы на пивзаводе в американском городе Милуоки, штат Висконсин.
Известия 17:32
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