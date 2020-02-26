Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей

С 1 марта в России вводится ограничение на авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в стране коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Рейсы смогут выполнять только «Аэрофлот» и его «дочерняя» компания «Аврора».
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с чего всё началось

Россия приостановит выдачу виз иранцам и прекратит авиасообщение с Южной Кореей

Меры принимаются в связи с тем, что в Иране и Республике Корея отмечается рост заболеваемости новым типом коронавируса. В Италии также зафиксировано распространение вируса, однако, по словам Голиковой, в ее отношении сложно вводить ограничения, так как она входит в ЕС.
Интерфакс08:32

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Россия решила закрыть авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Известия19:32

Россия с 1 марта закроет авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов «Аэрофлота»

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Что произошло за день: среда, 26 февраля

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Власти РФ ограничивают полеты в Корею, на очереди Италия

Коммерсантъ13:56

Россия вводит ограничения на авиасообщение с Южной Кореей

RT на русском09:22

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:08

Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

РИА Новости14:13
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Армия и оружие

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

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У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус

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Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
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