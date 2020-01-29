Общество

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Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января

Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией, кроме поездов Москва - Пекин и Пекин - Москва, с 00:00 мск 31 января будет приостановлено из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в среду.
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