Общество
РИА НовостиРоссия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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с чего всё началось
Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией, кроме поездов Москва - Пекин и Пекин - Москва, с 00:00 мск 31 января будет приостановлено из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в среду.ТАСС13:20
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Футбол
Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»
Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Происшествия
Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде
34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Происшествия
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка
Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.
Армия и оружие
Хуситы заявили об атаке на объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты
По объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, а также двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства нанесены удары.
Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Гаджеты
Caviar представила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Совсем недавно Илон Маск представил концептуальный автомобиль типа пикап Cybertruck.
Армия и оружие
В Донбассе обострилась ситуация - ВСУ серьезно продвинулись вперед
Пока все мировое сообщество обсуждает заявление президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войны, незамеченным остается эскалация ситуации в Донбассе.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Религия
Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище
Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в среду, 29 января, сообщает ТАСС.
Политика
СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР
Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
Происшествия
Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе
Общество
С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Шоу-бизнес
Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой
Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Общество
British Airways приостановила все полеты в Китай
Все прямые рейсы из материкового Китая приостановлены британской авиакомпанией British Airways после того, как власти Британии предупредили об опасности поездок в КНР из-за вспышки коронавируса.
Авто
Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора
Для американцев же марка подготовила два бензиновых движка. Напомним, в продаже Genesis GV80 может появиться уже этим летом.
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о согласовании трансфера Бруну Фернандеша
Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш в ближайшее время станет футболистом «Манчестер Юнайтед».
Футбол
Агент Кокорина опроверг перевод футболиста в дубль «Зенита»
Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отреагировал на заявление жены футболиста Дарьи Валитовой о том, что игрок до конца сезона будет тренироваться и играть с дублирующим составом петербургского клуба.
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Витязь», одержав пятую победу подряд
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский "Витязь" дома потерпел поражение от казанского "Ак Барса" со счетом 2:4.