Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Операция «Заслон»

Российская газета13:58

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса

Lenta.ru13:51

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января

ТАСС13:20

Голикова заявила об ограничении железнодорожного сообщения с Китаем

Известия13:39

Россия с 31 января ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Интерфакс13:32

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

РИА Новости13:44

Россия в ближайшее время примет решение по авиасообщению с Китаем

RT на русском13:49
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Де Росси замаскировался, чтобы спокойно посетить матч «Рома» – «Лацио»

Экс-капитан "Ромы" Даниэле Де Росси решил замаскироваться, чтобы спокойно посмотреть матч с "Лацио" (1:1) в Серии А с фанатской трибуны.
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Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба

Болельщики "Манчестер Юнайтед" атаковали дом вице-президента клуба Эда Вудворда.
Газета.Ru 13:41
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Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
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Технологии

Новый вид северного сияния зафиксировали видеокамеры в небе

По данным ученых, «дюны» возникают на высоте около 100 километров в верхних слоях мезосферы. Феномен зафиксировали уже семь раз.
LentaChel.ru 04:24
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Pravda.Ru вчера в 07:01
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Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Ведомости 12:01
Общество

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
РБК 10:41
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

РБК 08:25
Политика

Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
РИА Новости вчера в 16:07
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Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта

Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
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Состоялся релиз WarCraft III Reforged

По своей сути, WarCraft III Reforged – это симбиоз двух частей оригинального WarCraft III: Reign of Chaos и The Frozen Throne.
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Saksa присоединился к составу OG по Dota 2

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Новый Mercedes-Benz S-Class рассекретили до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Класса серии W223 ещё не представлен официально, но в Сети уже появились фото предсерийного экземпляра, сделанные автопапарацци на территории штутгардского завода.
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США ввели санкции против железнодорожного перевозчика в Крым

США и ЕС накладывают санкции за любую коммерческую деятельность в Крыму, основное негативное последствие санкций для юридических лиц — невозможность работать с компаниями из США и ЕС, а также осуществлять расчеты.
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Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
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ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации

Накануне комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.
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Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
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Аббас представит в ООН резолюцию против «сделки века»

Палестинский лидер Махмуд Аббас на заседании Совета Безопасности ООН представит резолюцию против плана США по ближневосточному урегулированию.
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В сети появился первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat

В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.
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В Смоленской области нашли тело подростка

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Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
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Глава СВР рассекретил имена семи отечественных разведчиков-нелегалов

Имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов озвучил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 28 января на пресс-конференции.
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Кокорин в четверг прилетит на сбор «Зенита-2»

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Аппарат для ловли космического мусора запатентовали в России

Российские специалисты запатентовали космический аппарат, который будет улавливать и перерабатывать мусор в космосе.
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Купе Alpine A110 подготовлено для поездок в горы

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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162.
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Пятерых полицейских по делу Голунова задержали по трем статьям

Пятерых экс-сотрудников УВД по ЗАО Москвы, проходящих по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержали по трем статьям Уголовного кодекса — 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), 286-й («Превышение должностных полномочий») и 303-й («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»).
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