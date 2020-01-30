Общество
РИА НовостиРоссия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 18:04, Ашберн
Здоровье
Число отравлений алкоголем в Иркутской области снизилось на 26,5%
В 2019 году в Иркутской области на 12,9% снизилось количество острых отравлений химической этиологии.
Армия и оружие
National Interest включил «Борей» в пятерку самых мощных субмарин
Российские атомные подводные лодки Подводные корабли проекта 955 "Борей" вооружены 16 баллистическими ракетами Р-30 "Булава" с десятью боеголовками.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Футбол
Де Росси замаскировался, чтобы спокойно посетить матч «Рома» – «Лацио»
Экс-капитан "Ромы" Даниэле Де Росси решил замаскироваться, чтобы спокойно посмотреть матч с "Лацио" (1:1) в Серии А с фанатской трибуны.
Футбол
Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба
Болельщики "Манчестер Юнайтед" атаковали дом вице-президента клуба Эда Вудворда.
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
Технологии
Новый вид северного сияния зафиксировали видеокамеры в небе
По данным ученых, «дюны» возникают на высоте около 100 километров в верхних слоях мезосферы. Феномен зафиксировали уже семь раз.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Политика
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
Гаджеты
Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта
Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Киберспорт
Состоялся релиз WarCraft III Reforged
По своей сути, WarCraft III Reforged – это симбиоз двух частей оригинального WarCraft III: Reign of Chaos и The Frozen Throne.
Киберспорт
Saksa присоединился к составу OG по Dota 2
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class рассекретили до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Класса серии W223 ещё не представлен официально, но в Сети уже появились фото предсерийного экземпляра, сделанные автопапарацци на территории штутгардского завода.
Политика
США ввели санкции против железнодорожного перевозчика в Крым
США и ЕС накладывают санкции за любую коммерческую деятельность в Крыму, основное негативное последствие санкций для юридических лиц — невозможность работать с компаниями из США и ЕС, а также осуществлять расчеты.
Шоу-бизнес
Николаев назвал размер пенсии народного артиста России
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Политика
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации
Накануне комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Политика
Аббас представит в ООН резолюцию против «сделки века»
Палестинский лидер Махмуд Аббас на заседании Совета Безопасности ООН представит резолюцию против плана США по ближневосточному урегулированию.
Кино
В сети появился первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat
В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Общество
Глава СВР рассекретил имена семи отечественных разведчиков-нелегалов
Имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов озвучил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 28 января на пресс-конференции.
Футбол
Кокорин в четверг прилетит на сбор «Зенита-2»
Космос
Аппарат для ловли космического мусора запатентовали в России
Российские специалисты запатентовали космический аппарат, который будет улавливать и перерабатывать мусор в космосе.
Авто
Купе Alpine A110 подготовлено для поездок в горы
Клиренс купе повысили на 60 мм, в свою очередь, кузов стал шире на 80 мм.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162
Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162.
Происшествия
Пятерых полицейских по делу Голунова задержали по трем статьям
Пятерых экс-сотрудников УВД по ЗАО Москвы, проходящих по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержали по трем статьям Уголовного кодекса — 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), 286-й («Превышение должностных полномочий») и 303-й («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»).