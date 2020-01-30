Общество
РИА НовостиРоссия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Политика
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме.
Кино
Том Хиддлстон на видео показал подготовку к съемкам сериала «Локи»
Пока сюжет проекта остается неизвестным, однако предполагается, что зрителям покажут разные эпохи и то, каким образом Локи влиял на историю в тот или иной период времени.
Футбол
«Милан» объявил об аренде Сусо в «Севилью» с правом выкупа
Полузащитник «Милана» Сусо продолжит карьеру в «Севилье». Испанцы арендуют футболиста с правом выкупа, информирует пресс-служба итальянцев.
Политика
Европарламент поддержал соглашение о Brexit
Депутаты Европарламента в подавляющем большинстве проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза в ходе пленарной сессии, которая состоялась в среду.
Общество
Имя Греты Тунберг превратится в товарный знак
Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени и экологического движения школьников в качестве бренда.
Футбол
Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»
Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Политика
В Госдуме пояснили, зачем России нужна ПАСЕ
Ранее члены ПАСЕ в полном объеме ратифицировали полномочия российской делегации.
Футбол
ПСЖ обыграл «По» в Кубке Франции
Экономика
Дефицит бюджета США в 2020 году составит $1 трлн
В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит сумму в $1 трлн, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, опубликованном на сайте ведомства.
Политика
Болгария намерена сократить закупки российского газа
Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Общество
ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае
Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»
Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
Происшествия
Оставивший детей в Шереметьево отец сдался следователям
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Бруну Фернандеша
Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш станет игроком «Манчестер Юнайтед».
Здоровье
Профессор Олег Медведев назвал безопасные масла для жарки
Во время нагревание полезные растительные масла меняю формулу и образуют трасжирные кислоты - канцерогены.
Политика
Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима
Посольство США в Дании признало свою ошибку в публикации об освобождении нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Общество
Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой
Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Политика
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Армия и оружие
ВС Сирии предприняли контрнаступление в Алеппо и Идлибе
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.