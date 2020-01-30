Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читать в источнике
Комментировать106

Подробнее о событии

Операция «Заслон»

Российская газета13:58

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января

ТАСС13:20

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

РИА Новости13:44

Голикова заявила об ограничении железнодорожного сообщения с Китаем

Известия13:39

Россия с 31 января ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Интерфакс13:32

Россия почти полностью приостановит ж/д сообщение с Китаем

RT на русском13:30

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса

Lenta.ru13:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 16:33, Ашберн
Политика

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме.
Газета.Ru 16:12
Шоу-бизнес

Критик Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

RuNews24.ru 06:13
Кино

Том Хиддлстон на видео показал подготовку к съемкам сериала «Локи»

Пока сюжет проекта остается неизвестным, однако предполагается, что зрителям покажут разные эпохи и то, каким образом Локи влиял на историю в тот или иной период времени.
Актуальные Новости вчера в 01:48
Футбол

«Милан» объявил об аренде Сусо в «Севилью» с правом выкупа

Полузащитник «Милана» Сусо продолжит карьеру в «Севилье». Испанцы арендуют футболиста с правом выкупа, информирует пресс-служба итальянцев.
Бомбардир.ру 15:22
Политика

Европарламент поддержал соглашение о Brexit

Депутаты Европарламента в подавляющем большинстве проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза в ходе пленарной сессии, которая состоялась в среду.
Утро.ru 13:50
Хоккей

Тренер «Вашингтона»: «Овечкин хочет выиграть Кубок Стэнли»

ГЛАС.RU 07:21
Общество

Имя Греты Тунберг превратится в товарный знак

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени и экологического движения школьников в качестве бренда.
НТВ 15:59
Футбол

Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»

Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.
Российская газета 14:19
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Киберспорт

Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Inc-news.ru 13:28
Политика

В Госдуме пояснили, зачем России нужна ПАСЕ

Ранее члены ПАСЕ в полном объеме ратифицировали полномочия российской делегации.
Московский Комсомолец 16:02
Футбол

ПСЖ обыграл «По» в Кубке Франции

RT на русском 14:31
Экономика

Дефицит бюджета США в 2020 году составит $1 трлн

В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит сумму в $1 трлн, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, опубликованном на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 23:50
Политика

Болгария намерена сократить закупки российского газа

Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Телеканал 360° вчера в 12:02
Общество

ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае

Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
RT на русском 11:09
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»

Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
RuNews24.ru 05:39
Происшествия

Оставивший детей в Шереметьево отец сдался следователям

Коммерсантъ вчера в 03:41
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Бруну Фернандеша

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш станет игроком «Манчестер Юнайтед».
Спорт БИЗНЕС Online 12:00
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

РБК 08:25
Здоровье

Профессор Олег Медведев назвал безопасные масла для жарки

Во время нагревание полезные растительные масла меняю формулу и образуют трасжирные кислоты - канцерогены.
MedikForum.ru 04:54
Политика

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

Посольство США в Дании признало свою ошибку в публикации об освобождении нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
РИА Новости 04:46
Общество

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
РБК 10:41
Наука

В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку

РИА Новости 06:42
Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
ТАСС 08:56
Общество

Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Вести.Ru 13:48
Политика

Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Lenta.ru 06:55
Армия и оружие

ВС Сирии предприняли контрнаступление в Алеппо и Идлибе

Аргументы и Факты 12:37
Политика

Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
РИА Новости 12:01
Спорт

AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics

РИА Новости 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное