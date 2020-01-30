Общество
Газета.RuРоссия сокращает железнодорожное сообщение с Китаем
Между Китаем и Россией с 31 января ограничивается железнодорожное сообщение - поезда будут ходить только из Москвы в Пекин и обратно. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба, созванного в связи с риском распространения коронавируса нового типа.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Общество
Песков рассказал о профилактике коронавируса в Кремле
Никаких специальных мер в Кремле в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV не принимается.
Футбол
Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram
Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом под Волгоградом
В конце сентября 2019 года URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек и ещё пятеро пострадали.
Экономика
В Совфеде назвали размер прожиточного минимума на 2020 год
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели II квартала прошлого года.
Общество
В Чехии программисты бесплатно сделали сайт, на который власти хотели потратить 16 млн евро
Министерство транспорта Чехии планировало потратить 16 млн евро (чуть больше 1 млрд рублей) на онлайн-сервис для продаж разрешений проезда по платным автомагистралям.
Политика
США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым
США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
Политика
Крымские татары осудили планы бросить на «поход» в Крым стариков
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров осудил планы представителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* бросить на поход в Крым тех, "кто уже пожил".
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом, вступил в силу в России.
Общество
Аршавина обвинили в попытке выселить собственную дочь из квартиры
Экс-супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина обвинила спортсмена в попытке выселить ее вместе с их общей дочерью из квартиры в Санкт-Петербурге.
Хоккей
«Ак Барс» одолел «Витязь» и одержал пятую победу подряд
Стоит отметить, что казанцы одержали победу в пятом матче кряду.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Киберспорт
Объявлена дата выхода первого платного DLC для Dead Cells
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Культура
Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»
Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Экономика
Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля
Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%, как и ожидалось рынком.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
Футбол
«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги
Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" выиграл по сумме двух встреч и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Астон Виллой".
Футбол
Форвард сборной России Соболев перешел в «Спартак»
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Экономика
Состояние Илона Маска увеличилось за час на $2,3 млрд
Резкий рост капитализации компании Tesla увеличил состояние предпринимателя Илона Маска на $2,3 млрд за час вечером 29 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржевых торгов.
Общество
МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей
По данным МВД России, итоги 2019 года характеризуются снижением более чем на 14% числа зарегистрированных краж автомобилей.
Теннис
Кенин обыграла Барти и вышла в финал Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Здоровье
Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая
Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
Футбол
В «Сочи» пошутили над отказом Кокорина переходить в клуб
Форвард «Зенита» Александр Кокорин отказался уходить в аренду в «Сочи», несмотря на договорённость между клубами.
Политика
Трамп указал на способность Болтона развязать «шестую мировую войну»
Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник.
Энергетика
На Украине истощились пять главных месторождений газа
Пять важнейших газовых месторождений Украины истощились на 79-90 процентов.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.