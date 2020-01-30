Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия сокращает железнодорожное сообщение с Китаем

Между Китаем и Россией с 31 января ограничивается железнодорожное сообщение - поезда будут ходить только из Москвы в Пекин и обратно. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба, созванного в связи с риском распространения коронавируса нового типа.
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Операция «Заслон»

Российская газетавчера в 13:58

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:51

Россия почти полностью приостановит ж/д сообщение с Китаем

RT на русскомвчера в 13:30

Голикова заявила об ограничении железнодорожного сообщения с Китаем

Известиявчера в 13:39

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Интерфаксвчера в 13:32

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

РИА Новостивчера в 13:44

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января

ТАССвчера в 13:20
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Газета.Ru вчера в 13:29
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Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров осудил планы представителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* бросить на поход в Крым тех, "кто уже пожил".
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Закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом, вступил в силу в России.
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Аршавина обвинили в попытке выселить собственную дочь из квартиры

Экс-супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина обвинила спортсмена в попытке выселить ее вместе с их общей дочерью из квартиры в Санкт-Петербурге.
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Стоит отметить, что казанцы одержали победу в пятом матче кряду.
Газета.Ru вчера в 14:51
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Помилованная президентом РФ израильтянка Иссахар вышла на свободу

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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
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Объявлена дата выхода первого платного DLC для Dead Cells

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Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
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Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
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Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%, как и ожидалось рынком.
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Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:27
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Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
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По данным МВД России, итоги 2019 года характеризуются снижением более чем на 14% числа зарегистрированных краж автомобилей.
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Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
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Пять важнейших газовых месторождений Украины истощились на 79-90 процентов.
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Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
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