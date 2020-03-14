Общество

RT на русскомRT на русскомРоссия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
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с чего всё началось

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.
ТАССвчера в 13:06

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Самоизоляция на уровне стран и граждан: пандемия коронавируса меняет привычную жизнь

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Коммерсантъвчера в 17:59

Россия ограничила авиасообщение с Евросоюзом из-за коронавируса за исключением регулярных рейсов в столицы

Эхо Москвывчера в 23:30

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

Известиявчера в 19:32

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

РИА Новостивчера в 13:31

Россия не стала ограничивать авиасообщение с Великобританией

Интерфаксвчера в 14:03

Ограничение авиасообщения между Россией и ЕС не затронет Британию

RT на русскомвчера в 14:02
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Группа Little Big представила песню для Евровидения

Наш Брянск.Ru вчера в 03:52
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Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Новые Известия 12 марта в 15:10
Общество

Глава Минюста предложил упростить порядок взыскания маленьких штрафов

Упростить порядок взыскания небольших штрафов предложил министр юстиции РФ Константин Чуйченко 13 марта, передает пресс-служба ФСПП (Федеральная служба судебных приставов) России, сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 13:36
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
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«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США

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Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток

В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИАМО вчера в 10:16
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства заявил, что гражданам нужно защищаться от эпидемии коронавируса проверенным народным средством.
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Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

По мнению политолога, журналиста Михаила Леонтьева, экономика Саудовской Аравии гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская, передает ТАСС.
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Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:11
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Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости вчера в 15:10
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Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб

Бушующий уже второй день в Москве штормовой ветер повалил более 200 деревьев, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 07:06
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Видео воссоздает опасное путешествие Аполлона 13 вокруг Луны

Астронавты на борту космического корабля «Аполлон-13» пережили взрыв и сократили подачу кислорода для своего сложного путешествия, 14 апреля 1970 года: 25-минутный проход над противоположной стороной луны, без связи с Землей.
AstroNews.ru 11 марта в 11:22
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Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Российская газета вчера в 04:25
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
REGNUM вчера в 22:22
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Посольство РФ призвало США отказаться от конфронтации на фоне пандемии

Российское посольство призвало Соединенные Штаты к совместной борьбе с пандемией коронавируса, а не конфронтации и обострению двусторонних отношений.
Московский Комсомолец вчера в 22:18
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39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале

Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Lenta.ru вчера в 17:03
Авто

Рассекретили новый кроссовер Dongfeng

Китайская компания Dongfeng раскрыла внешность своего нового кроссовера, который базируется на платформе французского альянса PSA.
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В Хакасии ввели режим повышенной готовности

С сегодняшнего дня - 13 марта и по 15 мая Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переводится в режим повышенной готовности.
Среда24 вчера в 07:23
Политика

Украина закроет границы с ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Украинские власти намерены запретить въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Обновление Windows для устранения ошибок сломало компьютеры

Обновление Windows для исправления ошибок, выпущенное в марте, сломало компьютеров.
Профиль вчера в 19:30
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Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Энергетика

Цены на нефть подскочили на 7% после заявлений Трампа по коронавирусу

Выступая с заявлением по ситуации с коронавирусом 13 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что раз нефть сейчас так сильно подешевела, то Соединенные Штаты закупят ее побольше для своего стратегического резерва.
Комсомольская правда вчера в 16:25
Армия и оружие

СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
РИА Новости вчера в 18:59
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Контактная группа по Донбассу сможет 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата».
Политика Сегодня 11 марта в 20:43
Общество

Ведущая Первого канала Жанна Бадоева не может вернуться из США

Газета.Ru вчера в 16:47
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Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании

Герой России, разведчик Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах проник на одну из военных баз НАТО в Испании.
РБК вчера в 23:11
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Знарок с грустью подвел итог серии с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок после поражения от земляков из «Динамо» в шестом матче противостояния и во всей серии первого раунда плей-офф КХЛ отметил, что матчи без зрителей являются неполноценными.
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Общество

Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
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Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Эхо Москвы 10 марта в 21:16
Общество

Госдума планирует рассмотреть поправки в закон об ОСАГО

Согласно поправкам в закон, тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз.
Псковская Лента Новостей 12 марта в 01:13
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