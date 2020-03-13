Общество

Петербургский дневникПетербургский дневникРоссия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза

C 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции. Исключение составят рейсы из Москвы до столиц других государств и обратно.
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с чего всё началось

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.
ТАССвчера в 13:06

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С 16 марта РФ ограничит авиасообщение со странами Европы

RuNews24.ruвчера в 17:39

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Эхо Москвы01:01

Россия ограничивает авиасообщение с Евросоюзом

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Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

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RT на русскомвчера в 14:02
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:36, Ашберн
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