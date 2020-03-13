Общество
Петербургский дневникРоссия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза
C 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции. Исключение составят рейсы из Москвы до столиц других государств и обратно.
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Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.ТАССвчера в 13:06
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