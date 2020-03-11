Общество
RT на русскомРоссия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ
«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Экономика
Украинский нацбанк бросился спасать гривну
«Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.
Общество
Массовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал федеральным и региональным органам исполнительной власти сократить количество массовых мероприятий или изменить их формат.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала, что вчера у них вышел последний клип.
Общество
Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19
ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына
6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Политика
В ДНР заявили об отсутствии договоренностей в Минске по отводу сил
В подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске не удалось найти компромиссных решений на тему новых точек отвода сил и средств от линии соприкосновения, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе Алексей Никоноров.
Происшествия
Мать троих детей Мейвезера обнаружена мертвой
Джози Харрис, бывшая подруга американского боксера Флойда Мейвезера найдена мертвой у своего дома.
Экономика
Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes.
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Политика
В Киеве обвинили Россию в желании захватить Украину и Белоруссию
Россия хочет полностью захватить Украину и Белоруссию, заявил депутат Верховной рады Украины от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Вятрович 11 марта на своей странице в Facebook.
Общество
Российских туристов перестали пускать в Италию
Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний
Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
Политика
Трамп не приедет в Москву на торжества по случаю 9 мая
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва получила по дипломатическим каналам от Вашингтона информацию о том, что Трамп не приедет на празднование 9 мая.
Футбол
Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Кельн» в матче Бундеслиги
Мёнхенгладбах, Германия, 11 марта 2020, 22:23 — REGNUM 11 марта на стадионе «Боруссия Парк» в Мёнхенгладбахе между командами «Боруссия» и «Кельн» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2019/20.
Армия и оружие
Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски
Общество
«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые
Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Авто
Российская обновленная Hyundai Creta подорожала
Автопроизводитель Hyundai выводит на рынок нашей страны особую версию модели Creta – Би*2. Она разработана в сотрудничестве с группой Би-2.
Здоровье
Украинские власти вводят трехнедельный общегосударственный карантин
На карантин закрываются все учебные заведения на трехнедельный срок.
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Политика
Госдума утвердила во втором чтении поправки в Конституцию
Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 10 марта, утвердили во втором чтении поправки в Конституцию.