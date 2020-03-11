«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ

Экономика Украинский нацбанк бросился спасать гривну «Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.

Общество Массовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал федеральным и региональным органам исполнительной власти сократить количество массовых мероприятий или изменить их формат.

Общество В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса В Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Шоу-бизнес Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына 6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.

Политика В ДНР заявили об отсутствии договоренностей в Минске по отводу сил В подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске не удалось найти компромиссных решений на тему новых точек отвода сил и средств от линии соприкосновения, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе Алексей Никоноров.

Политика В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».

Политика В Киеве обвинили Россию в желании захватить Украину и Белоруссию Россия хочет полностью захватить Украину и Белоруссию, заявил депутат Верховной рады Украины от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Вятрович 11 марта на своей странице в Facebook.

Общество Российских туристов перестали пускать в Италию Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Политика Трамп не приедет в Москву на торжества по случаю 9 мая Как ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва получила по дипломатическим каналам от Вашингтона информацию о том, что Трамп не приедет на празднование 9 мая.

Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Кельн» в матче Бундеслиги Мёнхенгладбах, Германия, 11 марта 2020, 22:23 — REGNUM 11 марта на стадионе «Боруссия Парк» в Мёнхенгладбахе между командами «Боруссия» и «Кельн» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2019/20.