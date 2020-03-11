Общество

RT на русскомRT на русскомРоссия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ

«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

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Россия начала ограничивать авиасообщение с Европой

Коммерсантъ15:10

РФ с 13 марта ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

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Источник: ограничение полетов в 4 страны ЕС может затронуть более 700 рейсов компаний РФ

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Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ

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РБК14:10
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