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Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ

Политика В ДНР сообщили о создании площадки прямого диалога Киева и Донбасса Участники минских переговоров договорились о создании площадки для прямого диалога между Киевом и Донбассом по политическим вопросам, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

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