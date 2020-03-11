с чего всё началось

Россия продолжает ограничивать полеты в страны, охваченные коронавирусом. По информации АТОР, которая ссылается на сообщение Росавиации, с 00 часов 13 марта вводится почти полный запрет на пассажирское авиасообщение с Германией, Францией и Испанией.

Происшествия В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы Пропавшую по дороге домой с дискотеки школьницу нашли мертвой, сообщает на своей странице "ВКонтакте" поисковый отряд "Лиза Алерт" в Тамбовской области.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Происшествия Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.

Наука Найден самый маленький динозавр размером с колибри Разбирая образцы янтаря мезозойского возраста из Мьянмы, доцент биологии Ларс Шмитц (Lars Schmitz) из Колледжа Скриппса в Калифорнии наткнулся на удивительную находку — маленький череп неизвестного позвоночного, похожий по форме и размерам на череп самой мелкой современной птицы колибри.

Общество ФСБ задержала террористов в Крыму В Крыму сотрудники ФСБ при содействии полицейских и бойцов Росгвардии задержали четверых активистов местной ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году).

Авто Российская обновленная Hyundai Creta подорожала Производитель позиционирует новую Hyundai Creta Би-2 в качестве машины для единомышленников и первопроходцев, ценителей путешествий и меломанов, которые делают выбор в пользу драйва, смелости и рок-музыки.

Общество Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Музыка Группа «Время и стекло» заявила о распаде Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.

Гаджеты Первый настольный гибридный процессор AMD Ryzen 4000 засветился в Сети Чтобы не было путаницы, уточним: как и мобильные новинки AMD, настольные APU хотя и будут относиться к линейке Ryzen 4000, будут основаны на той же архитектуре Zen 2, что и настольные CPU Ryzen 3000.

Экономика Лагард: Европа столкнется с экономическим шоком, если не принять меры Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа рискует пережить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом, если лидеры европейских стран не примут срочных мер в связи со вспышкой коронавируса.