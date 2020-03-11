Общество
КоммерсантъРоссия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Россия продолжает ограничивать полеты в страны, охваченные коронавирусом. По информации АТОР, которая ссылается на сообщение Росавиации, с 00 часов 13 марта вводится почти полный запрет на пассажирское авиасообщение с Германией, Францией и Испанией.
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с чего всё началось
По информации АТОР, которая ссылается на сообщение Росавиации, с 00 часов 13 марта вводится почти полный запрет на пассажирское авиасообщение с Германией, Францией и Испанией.Коммерсантъ10:44
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