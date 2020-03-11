с чего всё началось

Россия продолжает ограничивать полеты в страны, охваченные коронавирусом. По информации АТОР, которая ссылается на сообщение Росавиации, с 00 часов 13 марта вводится почти полный запрет на пассажирское авиасообщение с Германией, Францией и Испанией.

Политика Совфед одобрил поправки в Конституцию Совет Федерации практически единогласно одобрил закон о поправках в Конституцию, сообщает ТАСС.

Общество ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.

Общество Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Общество В России зафиксировано восемь новых случаев коронавируса В России зафиксировано восемь новых зараженных коронавирусом. Оперативный штаб вводит временные ограничения на визы гражданам Италии.

Происшествия Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Энергетика Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.

Политика Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.

Футбол Финал Кубка Испании перенесен из-за коронавируса Королевская испанская футбольная федерация приняла решение о переносе финала Кубка Испании в связи с распространением коронавируса.