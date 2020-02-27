Общество

Повестка дняПовестка дняРоссия ограничивает авиасообщение с Ираном

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ, меры коснутся всех регулярных и чартерных рейсов в Иран и обратно, за исключением авиакомпаний «Аэрофлот» и иранской «Mahan Air». Рейсы будут выполняться только строго в терминале F московского аэропорта Шереметьево.
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«Аэрофлот» и Korean Air продолжат летать из России в Южную Корею

Известия08:56

Россия ограничивает авиасообщение с Ираном

Коммерсантъ10:14

«Аэрофлот» и Korean Air продолжат выполнять полёты в Южную Корею

RT на русском08:14

Россия ограничит авиасообщение с Ираном

ТАСС08:02

Россия ограничила авиасообщение с Ираном

РИА Новости16:03

Минтранс объявил об ограничении авиасообщения с Ираном

РБК08:48

Запрет на полеты из РФ в Южную Корею не коснется рейсов «Аэрофлота» и Korean Air

Интерфакс08:10
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Игры

Симулятор пандемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае

После начала эпидемии коронавирусной пневмонии в Китае в январе этого года, выпущенная в 2011-м году британской Ndemic Creations Plague Inc. неожиданно обошла Minecraft в рейтинге самых популярных платных игр в американском App Store.
Вести.Ru 03:53
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии

Турецкие военные наносят наземные и воздушные удары по сирийской армии после гибели десятков военнослужащих в Идлибе.
РИА Новости 18:05
Общество

О взрыве звезды Бетельгейзе будет известно за неделю

Ученые не знают, взорвется ли в ближайшее время звезда Бетельгейзе, у которой в последнее время фиксируется рекордное падение яркости, но если это произойдет, о взрыве будет известно за неделю до наблюдаемого в настоящее время события по большому выбросу нейтрино.
РИА Новости 14:39
Происшествия

Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение во взяточничестве

РБК 06:59
Общество

В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.
Афанасий-бизнес 08:03
Общество

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Lenta.ru 13:55
Финансы

Курс валют сегодня: доллар и евро выросли ещё

Курс доллара 27 февраля на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с показателями закрытия.
Свободная Пресса 03:25
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Реал» в Лиге чемпионов

Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 2:1 победили соперников из испанского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:15
Происшествия

На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело

В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.
Российская газета 12:28
Футбол

Каштру заявил, что «Шахтер» не будет играть на ничью в матче с «Бенфикой»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал, чего он ожидает от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики».
Спорт-Экспресс вчера в 15:21
Политика

Американцы предсказывают исчезновение российских подлодок

Ранее командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис пожаловался на угрозу от российских подлодок у побережья США.
URA.Ru 17:55
Общество

Администрация Южно-Сахалинска готова снести все в Черемушках, но проектировщики против

Проектировщики, городские бизнесмены и администрация Южно-Сахалинска встретились, чтобы обсудить предстоящую реновацию 4, 7 и 8 микрорайонов.
Сахалин.Инфо 18:27
Экономика

Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
Известия 04:48
Экономика

Промышленность Украины ускорила падение при новом президенте

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2020 года к январю 2019 года снизилось на 4,7%. По итогам прошлого года промпроизводство Украины рухнуло на 8,3%. Хуже было только в кризис 2014 года, когда промышленность Украины сократила производство на 17,2%. Сократились все виды промышленности, кроме производства напитков.
Вести.Ru 06:09
Музыка

Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении

Александр Панайотов назвал информацию о его поездке на "Евровидение" сплетнями, которые подхватили СМИ.
Piter.tv 06:05
Общество

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 2450

Число зараженных коронавирусом за пределами КНР достигло 2459 человек.
Газета.Ru 25 февраля в 15:41
Экономика

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
РБК 14:27
Общество

Первый в России и крупнейший в Европе: Путину показали «Остров мечты»

В Москве на этой неделе открывается крупнейший в Евразии детский тематический парк "Остров мечты".
Вести.Ru 09:28
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

По последним данным, новым типом коронавируса в мире заболели около 80,3 тысячи человек.
Краснодарские известия 04:35
Футбол

Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским "Зальцбургом" и немецким "Айнтрахтом" (первый матч - 1:4) был перенесен на пятницу из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки 1/8 финала турнира.
РИА Новости 17:59
Экономика

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
РБК 14:38
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Биатлон

Россия завоевала серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

МК-Спорт 10:46
Армия и оружие

Долина преткновения: в сирийском Идлибе освобождена «кровавая» равнина

Освобождение долины Аль-Габ Источники, знакомые с ситуацией в Сирии, рассказали "Известиям" о сильном и внезапном усилении ПВО боевиков в Идлибе.
Известия 16:01
Интернет

WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением

WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
ToDay News Ufa 05:25
Общество

С июля 2021 года инвалидам начнут автоматически назначать пенсии

В Минтруде создали законопроект для назначения пенсии инвалидам сразу после установления инвалидности в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), пишет "Интерфакс".
Общественное телевидение России 13:35
Культура

Amazon впервые купил российское реалити-шоу «Инстаграмщицы»

Видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на два сезона шоу "Инстаграмщицы", которое для "Пятницы!" придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия.
Российская газета 04:00
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин обратился к врачу после отпуска с миллионершей

По завершению своих зимних каникул в компании канадской миллионерши Прохору пришлось обратиться за помощью к врачам-диетологам.
Bimru.ru вчера в 09:24
Космос

Китайский аппарат изучил грунт Луны

Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Индикатор 04:16
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