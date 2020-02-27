Общество
Повестка дняРоссия ограничивает авиасообщение с Ираном
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ, меры коснутся всех регулярных и чартерных рейсов в Иран и обратно, за исключением авиакомпаний «Аэрофлот» и иранской «Mahan Air». Рейсы будут выполняться только строго в терминале F московского аэропорта Шереметьево.
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Игры
Симулятор пандемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае
После начала эпидемии коронавирусной пневмонии в Китае в январе этого года, выпущенная в 2011-м году британской Ndemic Creations Plague Inc. неожиданно обошла Minecraft в рейтинге самых популярных платных игр в американском App Store.
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
Турецкие военные наносят наземные и воздушные удары по сирийской армии после гибели десятков военнослужащих в Идлибе.
Общество
О взрыве звезды Бетельгейзе будет известно за неделю
Ученые не знают, взорвется ли в ближайшее время звезда Бетельгейзе, у которой в последнее время фиксируется рекордное падение яркости, но если это произойдет, о взрыве будет известно за неделю до наблюдаемого в настоящее время события по большому выбросу нейтрино.
Общество
В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.
Общество
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Финансы
Курс валют сегодня: доллар и евро выросли ещё
Курс доллара 27 февраля на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с показателями закрытия.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Реал» в Лиге чемпионов
Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 2:1 победили соперников из испанского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Происшествия
На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело
В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.
Футбол
Каштру заявил, что «Шахтер» не будет играть на ничью в матче с «Бенфикой»
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал, чего он ожидает от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики».
Политика
Американцы предсказывают исчезновение российских подлодок
Ранее командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис пожаловался на угрозу от российских подлодок у побережья США.
Общество
Администрация Южно-Сахалинска готова снести все в Черемушках, но проектировщики против
Проектировщики, городские бизнесмены и администрация Южно-Сахалинска встретились, чтобы обсудить предстоящую реновацию 4, 7 и 8 микрорайонов.
Экономика
Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
Экономика
Промышленность Украины ускорила падение при новом президенте
С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2020 года к январю 2019 года снизилось на 4,7%. По итогам прошлого года промпроизводство Украины рухнуло на 8,3%. Хуже было только в кризис 2014 года, когда промышленность Украины сократила производство на 17,2%. Сократились все виды промышленности, кроме производства напитков.
Музыка
Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении
Александр Панайотов назвал информацию о его поездке на "Евровидение" сплетнями, которые подхватили СМИ.
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 2450
Число зараженных коронавирусом за пределами КНР достигло 2459 человек.
Экономика
Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами
Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
Общество
Первый в России и крупнейший в Европе: Путину показали «Остров мечты»
В Москве на этой неделе открывается крупнейший в Евразии детский тематический парк "Остров мечты".
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
По последним данным, новым типом коронавируса в мире заболели около 80,3 тысячи человек.
Футбол
Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским "Зальцбургом" и немецким "Айнтрахтом" (первый матч - 1:4) был перенесен на пятницу из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки 1/8 финала турнира.
Экономика
Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Армия и оружие
Долина преткновения: в сирийском Идлибе освобождена «кровавая» равнина
Освобождение долины Аль-Габ Источники, знакомые с ситуацией в Сирии, рассказали "Известиям" о сильном и внезапном усилении ПВО боевиков в Идлибе.
Интернет
WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением
WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
Общество
С июля 2021 года инвалидам начнут автоматически назначать пенсии
В Минтруде создали законопроект для назначения пенсии инвалидам сразу после установления инвалидности в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), пишет "Интерфакс".
Культура
Amazon впервые купил российское реалити-шоу «Инстаграмщицы»
Видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на два сезона шоу "Инстаграмщицы", которое для "Пятницы!" придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин обратился к врачу после отпуска с миллионершей
По завершению своих зимних каникул в компании канадской миллионерши Прохору пришлось обратиться за помощью к врачам-диетологам.
Космос
Китайский аппарат изучил грунт Луны
Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.