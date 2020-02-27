Общество

ВедомостиВедомостиРоссия ограничит авиасообщение с Ираном

С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса. По его словам, запрет не распространяется на авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air. Принимать и отправлять их самолеты на иранском направлении будет только терминал F аэропорта «Шереметьево».
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Россия ограничивает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

Коммерсантъ08:28

Россия ограничит авиасообщение с Ираном

Ведомости08:25

Запрет на полеты из РФ в Южную Корею не коснется рейсов «Аэрофлота» и Korean Air

Интерфакс08:10

Россия ограничит авиасообщение с Ираном

ТАСС08:02

Россия с 28 февраля ограничивает авиасообщение с Ираном

RT на русском08:20

Россия ограничит авиасообщение с Ираном

РБК08:00

Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

РИА Новости08:22
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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию предлагают провести 22 апреля.
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План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
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Армия и оружие

Военный источник опроверг захват Саракиба боевиками

Военный источник заявил, что информация о захвате сирийскими боевиками города Саракиб в провинции Идлиб является недостоверной.
Газета.Ru 07:24
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Газета.Ru 04:58
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Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
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Биатлон

Сборная России заняла шестое место в супермиксте на Чемпионате Европы

В супермиксте Чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Беларуси, сборная России в составе Евгении Павловой и Кирилла Стрельцова заняла 6-е место, сообщает «Матч ТВ».
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Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
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Впервые на орбите прошла автономная стыковка двух спутников

Если все пройдет успешно, MEV-1 останется в пристыкованном состоянии в течение пяти лет, прежде чем отправить отработавший спутник по нисходящей траектории.
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Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода

Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля.
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На Украине запретили ретрансляцию трех российских каналов

На Украине ввели запрет на ретрансляцию трех российских телеканалов, заявили в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
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Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»

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Общество

Клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси

Специалисты российских банков рассказали о новой мошеннической схеме, получившей условное название «такси от банка».
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Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети»

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве по жалобе родителей жительницы Пензы Екатерины Левченко, об исчезновении которой говорилось в резонансной публикации "Медузы" о деле "Сети" (террористическое сообщество, запрещено в России).
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Общество

Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

Россия сможет выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году только после составления Тбилиси списков пострадавших.
RT на русском 09:19
Происшествия

Россиянин напал на таксиста из-за отсутствия детского кресла

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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, где можно сдать анализ на коронавирус

Диагностика на новый коронавирус проводится только в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, в частные клиники диагностические тест-системы не поставляются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости 08:38
Футбол

В матче «Манчестер Юнайтед» – «Брюгге» будет забито минимум два мяча

В домашних играх Лиги Европы манкунианцы еще ни разу не проиграли и в среднем забивали по 2 мяча за игру.
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Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН Реймера

Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, который ранее был осужден на восемь лет колонии за крупное хищение при закупке электронных браслетов.
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Армия и оружие

Генштаб РФ: блок НАТО готовится к учениям по антироссийскому сценарию

Москва обеспокоена активностью НАТО на границах с Россией и подготовкой военных учений Североатлантического альянса по антироссийскому сценарию, заявил 27 февраля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе встречи со своим французским коллегой Франсуа Лекуантром.
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Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
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