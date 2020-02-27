Общество
ВедомостиРоссия ограничит авиасообщение с Ираном
С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса. По его словам, запрет не распространяется на авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air. Принимать и отправлять их самолеты на иранском направлении будет только терминал F аэропорта «Шереметьево».
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Культура
Упоминание про ЛГБТ исчезло из русского дубляжа мультфильма «Вперед»
Упоминание про представителя ЛГБТ-сообщества было удалено из русского дубляжа нового мультфильма «Вперед», созданного студиями Disney и Pixar.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко после развода похудела на 42 килограмма
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию предлагают провести 22 апреля
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию предлагают провести 22 апреля.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Экономика
Мантуров заявил о поиске альтернатив поставщикам сырья из Китая
«Мониторим [ситуацию] по каждой отрасли», — сказал министр, пояснив, что в сырье из Китая нуждаются преимущественно две отрасли — автопром и фармацевтика.
Космос
NASA просит разработать сенсор для механического ровера для полета на Венеру
NASA просит разработать сенсор для механического ровера для полета на Венеру.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Армия и оружие
В ДНР опасаются провокаций Киева с использованием артиллерии
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе с использованием артиллерии и минометов.
Общество
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом, передает агентство IRNA со ссылкой на советника.
Политика
Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма
План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
Армия и оружие
Военный источник опроверг захват Саракиба боевиками
Военный источник заявил, что информация о захвате сирийскими боевиками города Саракиб в провинции Идлиб является недостоверной.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Биатлон
Сборная России заняла шестое место в супермиксте на Чемпионате Европы
В супермиксте Чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Беларуси, сборная России в составе Евгении Павловой и Кирилла Стрельцова заняла 6-е место, сообщает «Матч ТВ».
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Космос
Впервые на орбите прошла автономная стыковка двух спутников
Если все пройдет успешно, MEV-1 останется в пристыкованном состоянии в течение пяти лет, прежде чем отправить отработавший спутник по нисходящей траектории.
Финансы
Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода
Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля.
Политика
На Украине запретили ретрансляцию трех российских каналов
На Украине ввели запрет на ретрансляцию трех российских телеканалов, заявили в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Общество
Клиентов банков предупредили о новой схеме мошенничества с такси
Специалисты российских банков рассказали о новой мошеннической схеме, получившей условное название «такси от банка».
Происшествия
Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети»
Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве по жалобе родителей жительницы Пензы Екатерины Левченко, об исчезновении которой говорилось в резонансной публикации "Медузы" о деле "Сети" (террористическое сообщество, запрещено в России).
Общество
Поезд Москва-Ницца временно отменили из-за ситуации с коронавирусом
Время в пути составляет чуть более двух суток. Поезд делает остановки, в том числе, в Вероне и Милане.
Общество
Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
Россия сможет выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году только после составления Тбилиси списков пострадавших.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, где можно сдать анализ на коронавирус
Диагностика на новый коронавирус проводится только в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, в частные клиники диагностические тест-системы не поставляются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Футбол
В матче «Манчестер Юнайтед» – «Брюгге» будет забито минимум два мяча
В домашних играх Лиги Европы манкунианцы еще ни разу не проиграли и в среднем забивали по 2 мяча за игру.
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН Реймера
Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, который ранее был осужден на восемь лет колонии за крупное хищение при закупке электронных браслетов.
Армия и оружие
Генштаб РФ: блок НАТО готовится к учениям по антироссийскому сценарию
Москва обеспокоена активностью НАТО на границах с Россией и подготовкой военных учений Североатлантического альянса по антироссийскому сценарию, заявил 27 февраля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе встречи со своим французским коллегой Франсуа Лекуантром.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.