Общество
RT на русскомРоссия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
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Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.ТАСС13:06
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Украинские власти намерены запретить въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке
Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.