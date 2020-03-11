Общество

RT на русскомRT на русскомРоссия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
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с чего всё началось

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.
ТАСС13:06

Подробнее о событии

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

Известия19:32

Ограничение авиасообщения между Россией и ЕС не затронет Британию

RT на русском14:02

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

РИА Новости13:31

Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой

Lenta.ru13:09

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

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Россия не стала ограничивать авиасообщение с Великобританией

Интерфакс14:03

Чрезвычайное заражение

Коммерсантъ17:59
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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото

Аргументы недели 09:25
Политика

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс 08:33
Биатлон

Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости 15:10
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Режим ЧС ввели в Находке из-за разлива мазута

В приморском городе Находка, где из-за разгерметизации емкости разлилось 2,5 тысячи тонн мазута, введен режим ЧС.
Российская газета 22:07
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Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по Евровидению

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
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Общество

Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне

Газета.Ru 20:41
Энергетика

Трамп объявил о планах закупить большой объем нефти для резерва

Соединенные Штаты закупят большой объем нефти для стратегического резерва, пользуясь низкими ценами.
Известия 17:04
Здоровье

Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).
РБК 13:02
Экономика

«Ищенко о главном»: поправки в Конституцию РФ, нефтяная война

В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал важные темы.
Украина.ру 09:14
Общество

За сутки число умерших от коронавируса в Италии выросло на 250 человек

Число умерших из-за коронавирусной инфекции в Италии за сутки увеличилось на 250 человек, в общей сложности от вызванной пневмонии погибли около 1266 человек, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на департамент гражданской обороны Италии.
Piter.tv 14:24
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:29
Общество

64% россиян собираются голосовать за поправки в Конституцию

87% россиян знают, что в скором времени должно пройти голосование по поправкам в Конституцию России. Это на 3% больше, чем пять дней назад.
Челябинск Сегодня 03:15
Экономика

В России прогнозируют рост инвестиций в жильё

Не исключено, что к концу 2020 году жильё вырастет в цене на 15−20%.
REGNUM 02:04
Происшествия

Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег

В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Lenta.ru 09:35
Спорт

World Athletics оштрафовал ВФЛА на $10 млн

Совет Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) принял решение оштрафовать на $10 млн Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), но восстановить выдачу нейтрального статуса для ограниченного количества российских спортсменов.
RT на русском вчера в 09:16
Кино

Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Вечерний курьер 06:37
Финансы

Рубль закрыл торги ростом к доллару и евро

Российская национальная валюта закрыла торги в пятницу, 13 марта, ростом на 2,25 к доллару – до 72,6 рубля и на 2,78 к евро – до 80,83 рубля после обвала, зафиксированного в предыдущие дни.
Взгляд.ру 17:06
Общество

Чехия закрыла границу для всех иностранцев

Как сообщается на сайте чешского правительства 13 марта, начиная с субботы, 14 марта, вводится запрет на въезд всех иностранцев, кроме тех, у кого есть вид на жительство в республике.
Profi.travel 09:30
Авто

Седан Hyundai Solaris после рестайлинга получит новые двигатели

Южнокорейская компания Hyundai сообщила о выходе новой модификации седана Hyundai Solaris.
Rusargument вчера в 13:24
Политика

Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
РИА Новости 20:11
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В геноме коронавируса нашли первое большое изменение

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Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

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Посольство РФ призвало США отказаться от конфронтации на фоне пандемии

Российское посольство призвало Соединенные Штаты к совместной борьбе с пандемией коронавируса, а не конфронтации и обострению двусторонних отношений.
Московский Комсомолец 22:18
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости 16:12
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Армия и оружие

СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

РИА Новости 18:59
Политика

Украина закроет границы с ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Украинские власти намерены запретить въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Городовой 07:51
Путешествия

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 20:11
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Ученые назвали скрытые факторы, влияющие на продолжительность жизни

РИА Новости вчера в 12:11
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Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке

Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.
РБК 22:17
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