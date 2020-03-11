Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно.

с чего всё началось

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.

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